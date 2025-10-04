Sirimiri: Asfalto roto en la calle López Allen

Vivienda pública

José Miguel Mitxelena señala: «Estoy totalmente en desacuerdo con la posibilidad de vender el derecho de superficie a 9.000 adjudicatarios de VPO. ... Es increíble que el Gobierno Vasco siga con esta medida tan discriminatoria con el resto de los ciudadanos que llevamos años pagando hipotecas. Que hemos tenido que estar más de 20 años pagando, que hemos destinado una parte importante de nuestro salario a pagar una hipoteca, que hemos visto cómo nosotros vivimos en Altza y un montón de personas han obtenido unas viviendas casi gratis en zonas maravillosas de Donostia (paseo Federico García Lorca, Atotxa, Errotaburu, Morlans, Riberas de Loiola, Martutene...). Nuestros impuestos no deben ser empleados de un modo tan discriminatorio porque sería más justo hacer un sorteo tipo lotería entre todos los ciudadanos que regalarlo a personas que tienen más ingresos que la mayoría del resto de los donostiarras, Una vez más se va a lo fácil en lugar de a lo justo, todo por no gestionar las VPO y otorgarlas solo en alquiler y para un periodo limitado de años, por ejemplo 10 años, que dan tiempo a ahorrar y dar la entrada de una vivienda libre».

Servicio de bus

Expone Angélica: «Por motivos laborales, todos los días tengo que coger el autobús de Avanza para desplazarme al trabajo. He tenido varios motivos para denunciar, pero lo que me ocurrió el jueves antes de subirme al autobús me parece el colmo, un robo. Al comprar el billete me equivoqué con el sentido del viaje, es decir, en vez de poner Donostia-Bilbao puse Bilbao-Donostia. Fui a la taquilla a comprar otro para poder subir al autobús, quedaban pocos minutos para salir a las 7 de la mañana. El miércoles cargué la tarjeta con 10 euros en la app de Mugi y me dijo la chica de la ventanilla que no tenía saldo. Le dije que era mentira y se lo expliqué. Me dijo que la recarga tardaba entre 24 y 48 horas. Eso no me ha pasado nunca. Llevo mucho tiempo cargando la txartela y conozco el sistema de recarga. No sé si es uno u otro el motivo, pero eso también me parece fatal. El asunto es que tuve que pagar 13,65 por un billete. Quiero denunciar lo ocurrido y además las formas con las que me trataron. Les daba igual si me quedaba sin poder subir al autobús o no. Solicito que me devuelvan la diferencia del billete. Si me cuesta 4,14 euros con la Mugi, pues el resto es mío. Yo no he cumplido ninguna incidencia. Si el sistema que tienen es nefasto, no es problema del usuario. Es la misma empresa la que lo tiene que gestionar. Por un lado, las recargas deberían de ser inmediatas independientemente de si lo haces a través de cajeros, app o máquinas de recarga. Ya vale de que el usuario tenga que andar dando vueltas. Por otro lado, mejorar el trato con las personas usuarias. No sé quiénes se creen que son».

Papeleras sucias

M. Aldasoro critica: «Las papeleras que hay en la plaza de Menchu Gal están tan sucias que dan vergüenza. Eso demuestra la dejadez existente y lo poco que preocupa a los responsables municipales mantener limpia la ciudad y su mobiliario, ya que los contenedores de basura de cualquier zona también están indecentes».

Setos en Berio

Isabel comenta: «La acera de Berio bajando hacia la rotonda de Igara es estrecha y el seto come la acera, quedando esta muy limitada para el paso. Además, es una zona de paso de niños a la colegios de la cuesta de Berio, Elaienea y Santo Tomás, y chavales a Cebanc. Este tramo de acera tiene pegada la carretera en tramo de bajada de vehículos, y tanto coches como autobuses L33 bajan bastante ligeros la cuesta, no teniendo los niños y chavales casi espacio en la acera para subir y bajar a los coles, pues los pinos sobresalen mucho. Agradecería cortaran esos setos cuanto antes».