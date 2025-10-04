Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Maite Marban: «En la calle López Allen del barrio de Aiete, tal y como se aprecia en la fotografía, tenemos el asfalto completamente roto. Es una vía que está situada junto a la calle Mantulene. ¿Alguien de Mantenimiento Urbano podría acercarse a ver cómo está todo de mal?».

Sirimiri: Asfalto roto en la calle López Allen

El sol se esforzó por asomar pero las nubes dificultaron su tarea en una jornada con temperaturas suaves

DV

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:15

Vivienda pública

José Miguel Mitxelena señala: «Estoy totalmente en desacuerdo con la posibilidad de vender el derecho de superficie a 9.000 adjudicatarios de VPO. ... Es increíble que el Gobierno Vasco siga con esta medida tan discriminatoria con el resto de los ciudadanos que llevamos años pagando hipotecas. Que hemos tenido que estar más de 20 años pagando, que hemos destinado una parte importante de nuestro salario a pagar una hipoteca, que hemos visto cómo nosotros vivimos en Altza y un montón de personas han obtenido unas viviendas casi gratis en zonas maravillosas de Donostia (paseo Federico García Lorca, Atotxa, Errotaburu, Morlans, Riberas de Loiola, Martutene...). Nuestros impuestos no deben ser empleados de un modo tan discriminatorio porque sería más justo hacer un sorteo tipo lotería entre todos los ciudadanos que regalarlo a personas que tienen más ingresos que la mayoría del resto de los donostiarras, Una vez más se va a lo fácil en lugar de a lo justo, todo por no gestionar las VPO y otorgarlas solo en alquiler y para un periodo limitado de años, por ejemplo 10 años, que dan tiempo a ahorrar y dar la entrada de una vivienda libre».

