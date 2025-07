Sirimiri: Asentamiento en la plaza de los Soldados

Benta Berri tropical

Protesta Imanol Arruti: «El polideportivo municipal de Benta Berri se ha convertido en una trampa para sus usuarios. El calor habitual ... se ha convertido en una hoguera insoportable con la llegada del verano. Sin ir más lejos, el pasado lunes la temperatura en la sala de musculación era de 28° con una humedad del 85%. Una sauna en la que hacer deporte resulta incluso desaconsejable. Tampoco se respetan las condiciones para los trabajadores de la instalación. Cuestionados por el asunto, estos aluden a un problema del sistema de aire, que lleva meses inoperativo sin que desde el Ayuntamiento se haya dado reparación. No queremos ser agoreros, pero las soluciones hay que ponerlas antes de que suceda una desgracia».

Playas y respeto

Opina Gabi Sola: «Quiero reclamar al Ayuntamiento que se ponga serio con el tema de las normativas. De un tiempo a esta parte, lo que está pasando en La Concha, referente mundial, con las mesas, sillas, tiendas de campaña... Hay un tipo de gente concreta que viene aquí como si esto fuera un país tercermundista. Estamos perdiendo la esencia de lo que éramos y nadie hace nada. Si las normas están para cumplirse, háganlo, seguramente recauden mas con el radar que en la playa, pero dejar las cosas sin control augura un horrible futuro para nuestra ciudad».

Plaza de Bilbao

Dice Carmen E.: «Y yo, aprovechando el buen tiempo, decidí el viernes a media tarde, salir a la calle a dar un paseo. No fue fácil la salida del portal. Una compacta masa de gente pasaba hacia la derecha, toda en la misma dirección. Venía como de la estación de trenes o de autobuses. No lo sé. Probablemente para pasar la tarde en la capital, o quizás para aprovechar las rebajas recién comenzadas. La cuestión es que no me atreví a intercalarme. Yo quería ir hacia la izquierda. De bastantes años, pequeña estatura y poco peso, decidí esperar y pensé: ya pasarán. Al poco tiempo, vi un claro y pensé salir del portal hacia mi dirección pero me topé con un grupo de señoras indecisas que miraban el muestrario giratorio de postales de la ciudad con el que la tienda de telefonía, justo al lado del portal, ha decidido aumentar su oferta turística estival. Volví a pensar: ya comprarán y se disolverán. Y cuando creí que había llegado mi momento de gloria y me decidí a salir, a pocas me doy de bruces con una gran fuente de calamares que estaban comiendo los clientes del bar que tiene dispuestas las mesas, parece ser que cumpliendo instrucciones municipales, en la mitad de la misma acera, justo enfrente. Menos mal que no coincidí con viajeros con maletas con ruedas y con prisa yendo en dirección contraria a la estación. Temblando estoy de lo que nos puede llegar con la terraza de la casa nueva, justo al otro lado, y que ya está anunciada. ¿Esta es la Donostia más habitable, más amable, que anuncia el folleto de la Alcaldía del Ayuntamiento que han dejado en mi buzón? Me piden que, como donostiarra, me una a la (re)evolución de la ciudad, pero yo no puedo explicar cuánta añoranza sentí de la tranquila plaza de Bilbao que aún recuerdo de mi niñez, con una esbelta y poco ruidosa farola presidiendo la plaza y los coches a su alrededor aparcados en batería. Me costará unirme a la (re)evolución».

Lavapiés en Eguzki

Reclama I. M. P.: «Un verano más y seguimos sin grifos lavapiés en la zona del Eguzki. Ni en la playa, ni arriba. ¿Acaso los usuarios de este acceso de la playa no merecen el mismo servicio que los de otras zonas y otras playas? Y añadir un banco más en ese punto vendría estupendamente, para poder sentarse y calzarse. Solo hay dos y en esta época, llenos. Un poco de atención al ciudadano con hechos, no con palabras».