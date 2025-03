Sirimiri: Agujero peligroso en la Parte Vieja

ZBE y contaminación

Escribe Juan M. Golpe: «Los que recurren la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) consideran que el derecho a contaminar ... con un vehículo debe prevalecer sobre el derecho a la salud de todos los ciudadanos. En Donostia existe la percepción errónea de que no hay contaminación, cuando, en realidad, las tres estaciones de control de la calidad del aire del centro urbano muestran unos promedios anuales de concentración del dióxido de nitrógeno, contaminante ligado al tráfico, superiores al nivel guía establecido por la Organización Mundial de la Salud (10 microgramos por metro cúbico), umbral a partir del cual hay evidencia científica de daños a la salud. Los promedios del año 2024 han superado ese límite un 89% en Ategorrieta, un 23% en la avenida de Tolosa y un 115% en Easo. Y por este contaminante, la Agencia Europea del Medio Ambiente estima que, en el año 2022, en Gipuzkoa se han producido entre 19 y 75 muertes prematuras debidas a la exposición prolongada al dióxido de nitrógeno por encima del límite guía de la OMS».

San Bartolomé

Escribe E. P.: «Desde hace tiempo, los ciudadanos de San Sebastián estamos luchando para que el Ayuntamiento entre en razón y paralice el proyecto de centro comercial y parking en San Bartolomé, en pleno Zona de Bajas Emisiones. La respuesta ha sido derivar el tema para dejar claro que este no es su proyecto, pero que lo tienen que realizar. A esa lucha se ha unido ahora uno de los impulsores del mismo, según el Ayuntamiento. El Sr. Elorza acaba de lanzar una plataforma para lograr, con la unión de asociaciones y vecinos de toda Donostia, la paralización del proyecto. Bienvenido sea. Ahora necesitamos agilizar la adhesión a dicha plataforma y que nos indiquen dónde, cuándo o de qué manera materializar la participación ciudadana. Consideramos que eso sí que es participación ciudadana, y no lo que nos quieren vender desde el Ayuntamiento a través de reuniones sin sentido que afectan a una mínima cantidad del presupuesto y que incluso, en ocasiones, no respetan la decisión de los ciudadanos».

Calle Antonio Olaizola

Comenta Baltasar de la Hera: «Las nuevas viviendas construidas en Antonio Olaizola llevan un tiempo terminadas y la urbanización ha procurado unos paseos muy amplios, vistosos, soleados para estos días frescos. Y para las noches calurosas del verano hay mucha vegetación a su alrededor para disfrute de las gentes cercanas del paseo de Aiete, Lazcano y San Roque. Sin embargo, falta lo siguiente: farolas de un alumbrado ya preinstalado y bancos para el reposo del caminante. Para recordar a quien corresponda y tenga que realizarlo, que no se demore. Como siempre, lo bueno se considerará en este mismo espacio».

Paseo de Francia

Denuncia Carmen Muñagorri: «Los penosos jardines del paseo de Francia necesitan una profunda remodelación, eliminando los altos matorrales de los narcisos actuales, que se ve que no han dado resultado porque este año no han florecido en su inmensa mayoría, y sustituyéndolos por hierba y parterres de flores. Es muy triste compararlos con los jardines del Centro, que presentan un aspecto muy bonito con sus parterres de flores, mientras que los jardines del paseo de Francia, en una ubicación privilegiada, presentan un aspecto más que lamentable con matorrales altos, y sin la posibilidad de tener flores en verano. Es imprescindible su homologación al resto de jardines de la ciudad porque están en un lugar de gran interés y necesitan ofrecer un buen aspecto».