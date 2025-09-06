Sidra para todos los gustos en el Sagardo Eguna

«¡Qué mejor que aplacar el calor con un vaso de la mejor sidra!» El espíritu festivo reina este sábado por la mañana en el ... Sagardo Eguna de Donostia, que ha vuelto a llenar un año más la plaza de la Constitución para degustar las mejores sidras guipuzcoanas. De la mano de las 31 sidrerias desplegadas por los arcos plaza, cientos de personas no han querido perderse una de las grandes citas del sector y que cuenta con más de tres décadas de trayectoria.

Los sidreros no han parado de atender a sedientos y curiosos que se han acercado hasta la plaza, donde han disfrutado de estos caldos bajo la música de los trikitilaris y un sol abrasador. Se notaba que apretaba el calor y las zonas de sombra han apelotonado a la marabunta.

El descorche de botellas ha sido un no parar. «Llevamos unas 70 botellas ya», comentan a la hora en el puesto de la sidrería Urdaira, donde comenzarán la recolecta de la nueva cosecha «en unas dos o tres semanas».

Este año, la sidra se ha vuelto a servir en copa aunque «algunos preguntan que dónde están los vasos», explican en el puesto de la sidrería Rezola.

Además de las catas, la Asociación de Sidrerías ha presentado diferentes propuestas para dar a conocer la actividad de los productores de sidra y de su cultura milenaria.

A las 12.30 horas ha tenido lugar el ya tradicional 'topa!', el momento en el que toda la plaza alza los vasos al cielo para realizarse la foto de familia de rigor y brindar. Al acto no ha faltado una nutrida representación institucional. El momento más emotivo ha llegado con el homenaje anual a los productores veteranos del territorio y que han dedicado su vida a la sidra, que este año ha recaído en la sidrería Gaztañaga, Elutxeta y a la sidrería Otsua Enea (esta última no ha hecho acto de presencia), a quienes les ha hecho entrega de un pin y un ramo de flores por su larga trayectoria.