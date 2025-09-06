Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Topa multitudinario en la plaza de la Constitución este sábado al mediodía.

Topa multitudinario en la plaza de la Constitución este sábado al mediodía. Sara Santos

Sidra para todos los gustos en el Sagardo Eguna

Cientos de personas se reúnen este sábado en la plaza de la Constitución para celebrar este evento festivo de las Euskal Jaiak

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:55

«¡Qué mejor que aplacar el calor con un vaso de la mejor sidra!» El espíritu festivo reina este sábado por la mañana en el ... Sagardo Eguna de Donostia, que ha vuelto a llenar un año más la plaza de la Constitución para degustar las mejores sidras guipuzcoanas. De la mano de las 31 sidrerias desplegadas por los arcos plaza, cientos de personas no han querido perderse una de las grandes citas del sector y que cuenta con más de tres décadas de trayectoria.

diariovasco Sidra para todos los gustos en el Sagardo Eguna