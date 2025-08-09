Diversión a lo grande para los txikis

En la mente de cualquier donostiarra entrado en años se almacenan infinidad de recuerdos de la Semana Grande. Y, probablemente, algunos de los más dulces ... evocan a aquella infancia en la que esta semana en pleno mes de agosto se esperaba como agua de mayo.

Les traslada a aquellos tiempos en los que ver cómo iban montando las barracas del paseo Nuevo suponía el anuncio de que se avecinaban los mejores días del verano. Si hace 20 o 30 años ser niño en Semana Grande era uno de los mayores placeres de la vida, se puede decir que hoy en día debe serlo aún más, puesto que el programa de actividades infantiles ha ido aumentando año a año hasta tener hoy en día un cartel que no da tregua y que promete entretenimiento para los chavales de todas las edades.

Desde que prácticamente saben andar ya tienen juegos en la calle Loiola para pasar una mañana tranquila hasta que en edad adolescente disfrutan ya de las barracas más vertiginosas del paseo Nuevo o del programa de la zona de txosnas de Piratak.

No te pierdas Gigantes y cabezudos Los gigantes y cabezudos levantan pasiones entre los jóvenes y cada día partirán desde un punto de la ciudad y recorrerán diversos barrios para llevar la fiesta a todas partes.Cuándo y dónde: Distintos lugares. Cada día, a partir de las 18 horas.

Un parque acuático En el Kursaal se montará un pequeño parque acuático con toboganes y juegos de agua para que los niños puedan sentirse como si estuvieran en un improvisado aquapark. Diversión asegurada. Cuándo y dónde: Kursaal. 14, 15 y 16 de agosto. De 12 a 14 y de 16 a 19 h.

Holyfesti, una fiesta mulicolor Se trata de una de las fiestas más populares de la India y que forma parte del programa festivo de cada vez más fiestas. La Semana Grande no se ha quedado atrás y los niños tendrán la oportunidad de ponerse hasta arriba de pintura multicolor en el Boulevard, tras el cañonazo. Cuándo y dónde: Boulevard. Sábado 9, 19.20 horas.

Las ferias Las barracas son las estrellas de la fiesta y volverán a estar en el paseo Nuevo y en la plaza Gipuzkoa para disfrute de los más pequeños. Cuándo y dónde: Paseo Nuevo y plaza Gipuzkoa. A diario, del 8 al 18 de agosto.

Uno de los puntos neurálgicos para los más pequeños volverá a ser la plaza Gipuzkoa, donde disponen del recinto ferial adaptado a los más txikis. Los que sean un poco más mayores tendrán, como siempre, casi un kilómetro de disfrute en el paseo Nuevo con barracas para todos los gustos.

No obstante, más allá de las ferias, hay muchas 'zonas calientes' en esta Semana Grande infantil. Además de los juegos de la calle Loiola, la plaza Catalunya se convierte en otro punto destacado. Con hinchables a diario, actividades de todo tipo y teatro por las tardes.

Además, hay eventos como la Bizi Festa que han ido ganando adeptos a lo largo de los años y congregan en el Boulevard a multitud de niños que hacen una pequeña 'carrera' en bicicleta en la misma recta que ha sido escenario de la llegada de tantas ediciones de la Clásica San Sebastián. Tendrá lugar este año el día 12 a las 17.30 horas.

Además, los niños también podrán entrar en contacto con el deporte a través de exhibiciones de esgrima en la plaza Catalunya los días 15, 16 y 17 o de una marcha de bici-patines en el mismo escenario, el viernes 15.