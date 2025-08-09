Programa de hoy sábado 9 en la Aste Nagusia de San Sebastián

I. G. D. Sábado, 9 de agosto 2025, 07:22 Comenta Compartir

San Sebastián da la bienvenida otro año más a su Semana Grande. Desde este sábado hasta el próximo día 16, la ciudad se llenará de actividades para todas las edades. Txarangas, concursos gastronómicos, eventos deportivos y culturales... La programación adelanta una semana en la que Donostia no va a parar ni un instante. Este sábado, 9 de agosto, no hay mejor forma de dar comienzo a las fiestas que hacerlo con las siguientes opciones:

1

Cañonazo de Semana Grande de 2025

No hay mejor manera de empezar la Aste Nagusia que con el majestuoso cañonazo de Alderdi Eder. La ciudad entera se detendrá cuando el Artillero Mayor prenda la mecha y suene el mítico 'Artillero, dale fuego' desde el balcón del Consistorio, que este año interpretarán los integrantes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa y de la Asociación Vecinal de Amara Berri. Antes del inicio oficial de la fiesta, la txaranga Joselontxos llenará de música las calles de la Parte Vieja, y los gigantes y cabezudos harán correr a los más txikis.

Cañonazo de la Aste Nagusia Lugar : Jardines de Alderdi Eder de San Sebastián

Hora: 19.00-19.30

2

Holi Fest de inicio de la Semana Grande

La tradicional 'Fiesta del color' tendrá lugar en el Boulevard nada más acabe el cañonazo en Alderdi Eder. Los dj DJ Aitana Grandes B2B DJ Troti y Lorea Intxausti pondrán música a esta fiesta en la que los donostiarras se llenarán de color mientras bailan. Además de música y bailes, también contarán con juegos y premios que animarán la primera tarde de la Aste Nagusia cubriendo la ciudad de color.

Holi Fest en el Boulevard Lugar : Boulevard

Hora: 19.20 - 20.00

3

Concurso de Fuegos Artificiales

Todo está preparado para que el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián conquiste el cielo de la bahía de La Concha. En la cita nocturna por excelencia de la Aste Nagusia donostiarra, la pirotecnia italiana 'Fireworks Lieto', ganadora de la Concha de Plata en 2012, abrirá el concurso y luchará por ganarse a los donostiarras con sus fuegos artificiales.

Concurso de Fuegos Artificiales Lugar : Centro/Bahía de La Concha

Hora: 22.45-23.15

4

Concierto de Semana Grande en Sagüés

El cierre perfecto para el primer día de la Aste Nagusia pasa por Sagüés y sus conciertos nocturnos. Ya un clásico de las fiestas, los conciertos de Semana Grande llevan a los donostiarras a la playa de la Zurriola al ritmo de artistas traídos de todas partes del mundo. Este primer día es el turno de Morodo, uno de los mayores exponentes del reggae en español, con 5 álbums de estudio y un sinfín de colaboraciones y Dubplates que tratará de hacer bailar toda la ciudad.

Concierto de Sagüés Lugar : Plaza Tomás Alba

Hora: 23.45

5

Más en el programa de Aste Nagusia 2025

Más allá del Cañonazo de Alderdi Eder, el Holi Fest, el concurso de fuegos artificiales y el concierto de Sagüés, el programa de la Semana Grande de San Sebastián 2025 ofrece una amplia variedad de actividades para este sábado 9 de agosto.

A tener en cuenta hoy en Semana Grande...

Gastronomía . Mercado especial de productos agrícolas de Euskal Herria, desde las 9.30.

Deportes . Semifinales del Torneo de pelota a mano, de 16.00 a 18.00.

Música . Quincena Musical de San Sebastián: «Amaya», Jesús Guridi, de 20.00 a 22.00.

Infantil . Ferial infantil en la plaza Gipuzkoa, de 16.30 a 01.00.

Concierto. Big Band de la Escuela de Música de San Sebastián, de 23.30 a 01.00.

Programa de la Semana Grande de Donostia 2025 | Sábado 9

