Los más txikis esprintan en el Boulevard en la Bizikleta Festa.
Semana Grande 2025

Programa de hoy martes 12 en la Aste Nagusia de San Sebastián

Cuarto día de la Semana Grande, con actividades como Nordic Walking, Bizikleta Festa, fuegos artificiales y concierto

I. G. D.

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 06:26

San Sebastián baila un tercer día al ritmo de la Semana Grande. Este martes, la ciudad vivirá una jornada frenética de actividades para todas las edades. La programación adelanta otro día en el que Donostia no va a parar ni un instante. Este martes, 12 de agosto, la mejor forma de celebrar las fiestas es hacerlo con las siguientes opciones:

1

Travesía Nordic Walking

Para todos los fanáticos de la travesía, de las grandes andaduras con bastones, llega en la Aste Nagusia de este martes la Travesía Nordic Walking. Esta mañana podrán disfrutar, de la mano de Nordic Walking Donostia, de una travesía por el monte que empezará y acabará en la plaza de Cataluña, en Gros.

Travesía Nordic Walking

  • Lugar: Plaza de Cataluña

  • Hora: 11.00-13.00

2

Bizikleta festa

Llega una de las citas más esperadas para los más txikis. Aquella en la que podrán vivir por una mañana el Tour de Francia y en la que podrán conquistar San Sebastián con sus bicicletas. Los niños y niñas tendrán que recorrer 300 metros sobre sus bicicletas en el Boulevard.

Bizikleta festa

  • Lugar: Boulevard

  • Hora: 17.30-19.00

3

Concurso de Fuegos Artificiales

Una vez más, el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián llenará de luces y sonido la bahía de La Concha. En la cita nocturna por excelencia de la Semana Grande donostiarra, la pirotecnia italiana 'Parente Fireworks', que combina la maestría artesanal tradicional con las últimas innovaciones tecnológicas en el ámbito de los fuegos artificiales, intentará meterse a los espectadores en el bolsillo en una noche mágica.

Concurso de Fuegos Artificiales

  • Lugar: Centro/Bahía de La Concha

  • Hora: 22.45-23.15

4

Concierto de Semana Grande en Sagüés

Esta noche la Zurriola le dará la oportunidad a los músicos J Martina y Dupla. El primero es un grupo navarro-vízcaino que toca pop electrónico, y los segundos, un grupo de música urbana nacido en Agurain y que mezcla pop, electrónica, rap y folklore vasco.

Concierto de Sagüés

  • Lugar: Plaza Tomás Alba

  • Hora: 23.45

5

Más en el programa de Aste Nagusia 2025

Más allá de de Nordic Walking, Bizikleta festa, el concurso de fuegos artificiales y el concierto de Sagüés, el programa de la Semana Grande de San Sebastián 2025 ofrece una amplia variedad de actividades para este martes 12 de agosto.

A tener en cuenta hoy en Semana Grande...

  • Infantil: En busca del tesoro: limpieza del río Urumea en canoa, de 11.30 a 13.30.

  • Gastronomía: Zurriola Street Food, bajo el Kursaal, de 12.00 a 1.30

  • Deporte: Torneo Internacional de Balonmano femenino en el polideportivo de Egia, de 19.00 a 20.30.

  • Teatro: Habrá escuela de circo en la plaza Cataluña, en Gros, de 16.00 a 18.00.

  • Concierto: En la Quincena Musical de San Sebastián tocará LaCerda en Tabakalera, de 18.30 a 19.30.

Programa de la Semana Grande de Donostia 2025 | Martes 12

