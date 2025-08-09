Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cada donostiarra tiene su txoko especial para ver los fuegos. Lobo Altuna

60 años dando luz y color a la Semana Grande

El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Semana Grande vivió su primera edición hace seis décadas y para conmemorar la efeméride el último día habrá un espectáculo especial de luz y sonido

Aingeru Munguía
Mikel Encinas

Aingeru Munguía y Mikel Encinas

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:20

Los fuegos artificiales son la esencia de la Semana Grande. No se pueden imaginar las fiestas sin acudir cada noche a un rincón especial de ... la ciudad para ver cómo se ilumina el cielo donostiarra con el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales. Cada familia o cada grupo de amigos tiene ese txoko especial para verlos. Muchos llevan décadas haciéndolo y es una tradición inamovible, una costumbre que forma parte del imaginario donostiarra porque precisamente este año se cumplen 60 años desde que por primera vez se lanzaron esas tracas de pólvora que han adquirido un cariz casi mágico para los guipuzcoanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  2. 2 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  3. 3 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  4. 4 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  6. 6

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: «Estoy muy contento de poder dormir en una cama»
  7. 7 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  8. 8 La saga de Santiago Segura toma San Sebastián en un rodaje discreto
  9. 9 Los diez mejores planes para disfrutar con niños esta Semana Grande de Donostia
  10. 10

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 60 años dando luz y color a la Semana Grande

60 años dando luz y color a la Semana Grande