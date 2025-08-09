60 años dando luz y color a la Semana Grande

Los fuegos artificiales son la esencia de la Semana Grande. No se pueden imaginar las fiestas sin acudir cada noche a un rincón especial de ... la ciudad para ver cómo se ilumina el cielo donostiarra con el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales. Cada familia o cada grupo de amigos tiene ese txoko especial para verlos. Muchos llevan décadas haciéndolo y es una tradición inamovible, una costumbre que forma parte del imaginario donostiarra porque precisamente este año se cumplen 60 años desde que por primera vez se lanzaron esas tracas de pólvora que han adquirido un cariz casi mágico para los guipuzcoanos.

Por aquí han pasado compañías pirotécnicas de todos los rincones del mundo. Obviamente, las que más han retumbado han sido las valencianas, dado que en esta comunidad cuentan con una tradición y una industria de las más potentes del mundo en este arte. Pero los más viejos del lugar han visto fuegos llegados prácticamente de todos los rincones del mundo y este año no será una excepción con un cartel de lo más internacional por el que pasarán compañías italianas, valencianas, zaragozanas, alemanas o británicas.

El 60º aniversario del concurso de fuegos tendrá un final muy especial, con un espectáculo de luz y sonido el sábado 16, justo en el cierre de la Semana Grande. Bajo el título '60 urtez, sua izan gara', Illusion Fireworks, del Reino Unido, y Pirotecnia Martí (valenciana) ofrecerán un espectáculo piromusical de clausura, una colaboración histórica para esta 60º edición diseñada por el británico Karl Mitchel-Shead. Mientras se lanza la colección actuarán desde un escenario en la playa -si las mareas lo permiten- la txaranga los Joselontxos y cantarán Izaro y Janus Lester, una actuación se podrá ver en una pantalla gigante en Alderdi Eder. Tras el piromusical, la guinda será la actuación de la DJ Irune Muguruza desde una embarcación, en homenaje a las seis últimas décadas de música, mientras los rayos láser hacen de las suyas sobre el cielo donostiarra.

Las colecciones

Sábado 9 Lieto Fireworks (Italia)

Una casa de prestigio internacional: Tiene un extenso palmarés que le ha llevado, entre otros, a recibir premios en Francia y Canadá. En 2012, se llevó el segundo premio en la Semana Grande donostiarra.

Domingo, 10 IP Innovate Pyrotechnik (Alemania)

Ya saben lo que es ganar la Concha de Oro: Es especialista en espectáculos de gran formato y ha participado en giras para AC/DC, Tina Turner o los Rolling Stones. Se llevó la Concha de Oro en 1999.

Lunes 11 Pirotectnia Zaragozana (Zaragoza)

No podía faltar el campeón de la primera edición: Fundada en 1860, esta empresa ha sabido mantenerse como referente en el diseño y ejecución de espectáculos pirotécnicos. Obtuvo el primer premio en la primera edición de nuestro concurso en 1964.

Martes, 12 Parapente Fireworks (Italia)

Tradición e innovación se dan la mano: Es una de las compañías más prestigiosas a nivel internacional. Lleva en la brecha desde 1905 y combina la maestría artesanal con las últimas innovaciones.

Miércoles, 13 Pirotecnia Peñarroja (Castellón)

Espectáculos que emocionan al público: Esta empresa de tradición familiar es sinónimo de excelencia. Combina la tradición y la innovación para emocionar con sus espectáculos.

Jueves, 14 Caballer FX (Valencia)

Vanguardia valenciana para la gran noche: La de la Víspera de la Virgen es la noche más especial para los donostiarras y los fuegos de este día correrán a cargo de una empresa que es sinónimo de vanguardia y que apuesta con firmeza por la innovación.

Viernes, 15 Pirotecnia Valenciana (Valencia)

Busca el tercer triunfo de forma consecutiva: Es una de las casas más emblemáticas del sector y ha participado en numerosas ocasiones en Donostia. Se llevó el primer premio en 2023 y 2024.

Sábado, 16 Illusions Fireworks y Pirotecnia Martí(Reino Unido y Valencia)

Espectáculo piromusical por 60 años más: Una casa británica y otra valenciana unen sus fuerzas para ofrecer '60 urtez, sua izan gara', un espectáculo piromusical que servirá para conmemorar y cerrar esta 60 edición.