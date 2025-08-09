Los puntos más especiales para ver los fuegos artificiales durante la Semana Grande en San Sebastián Desde la playa de La Concha, hasta los distintos montes y hoteles, estos son los mejores lugares para ver el tradicional espectáculo de pólvora, luz y color de la Aste Nagusia donostiarra

Marcela Salazar San Sebastián Sábado, 9 de agosto 2025, 08:39

Llega la Semana Grande de San Sebastián y con ella el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales. Del 9 al 16 de agosto la bahía de la Concha se vestirá de gala para acoger la 60ª edición de uno de los concursos de pirotecnia más prestigiosos del mundo, que, como cada año, ofrecerá un espectáculo único de pólvora, luz y color que impresiona tanto a donostiarras como a visitantes.

Y es que nadie se quiere perder este espectáculo visual único, una cita que empezará puntual cada noche, a las 22.45 horas, y para la que hay que tener en cuenta qué lugar de la ciudad es el elegido cada día para contemplar mejor estas creaciones artísticas llenas de luz y tradición.

1 La playa de La Concha

La playa de La Concha es uno de los lugares por antonomasia para disfrutar de los fuegos artificiales. Eso sí, hay que llegar con varias horas de antelación para coger los mejores sitios, sin demasiada gente delante, a pesar de que desde cualquier punto del arenal se puede disfrutar del sonido y de los fuegos que parece que te van a caer encima. Este lugar es ideal para llevarse un bocadillo y cenar mientras se espera a que arranquen los fuegos y es la mejor opción para disfrutar del espectáculo piromusical de clausura ya que está perfectamente sonorizado para asistir a la unión del ritmo de la música y de los fuegos.

2 Los fuegos desde el mar en catamarán

Otro de los puntos ideales para disfrutar de los fuegos artificiales de Semana Grande es desde el mar. Servicios como el de Las Motoras de la Isla ofrecen la mejor vista de los fuegos fondeando en el centro de la bahía de La Concha todas las noches de Semana Grande. A un precio de 17 euros por persona (y gratis para niños de hasta 4 años), los asistentes podrán disfrutar del concurso internacional de fuegos artificiales, sentir el ruido y ver los colores reflejados en el agua en uno de los mejores lugares posibles. El barco parte desde el Muelle a las 21.45 horas y da un paseo hasta las 22.45 horas que empiece el espectáculo.

3 Monte Igeldo

Igeldo es otro de los lugares especiales y con encanto para disfrutar de los fuegos. Las vistas al marco incomparable con toda la Bahía de La Concha y los coloridos fuegos es innegable. Aunque hay que tener en cuenta que hay que pagar para entrar al parque y que el sonido tarda algo de tiempo en llegar debido a la distancia sobre el punto de la explosión.

4 Hotel Londres

Los edificios altos que rodean la bahía también son una buena alternativa para disfrutar de los fuegos y no muy lejos de la playa de La Concha, el Hotel Londres es un lugar ideal para disfrutar de este espectáculo visual. Desde la terraza o cualquier balcón del hotel se tiene acceso a las impresionantes vistas, al sonido y al ruido de los fuegos desde muy cerca y además desde el punto de vista diferente que otorga la altura.

5 Los fuegos desde el Aquarium

El 9, 10, 14 y 16 de agosto, solamente dichos días, quienes así lo deseen también podrán disfrutar de la visita nocturna desde el Aquarium de San Sebastián (desde las 20.00 hasta las 20.00 horas). El acceso incluye una cena-cocktail en la Sala Thalassa con vistas a la bahía. Finalmente, el postre tendrá lugar a las 22.45 horas en la terraza para acto seguido, disfrutar de los fuegos desde otro de los enclaves privilegiados de la bahía donostiarra.

6 Hotel Catalonia de San Sebastián

Otro de los lugares especiales y una opción que muy pocos conocen está en el Hotel Catalonia de San Sebastián. Y es que el hotel ubicado en el antiguo convento en San Bartolomé ofrece un menú especial de Semana Grande en su restaurante de gastronomía vasca con influencias de la cocina mediterránea, Aldapeta Gastrobar. A un precio de 57 euros los que opten por este plan podrán disfrutar de un aperitivo, un entrante y otro plato principal, además del postre, acompañados de una copa de cava a disfrutar desde la espectacular terraza del hotel, para contemplar desde las alturas de los fuegos con vistas panorámicas de la ciudad.

7 Monte Ulia

El monte Ulia ofrece un primer plano de la Zurriola y el Kursaal con los fuegos artificiales de fondo. Una estampa con vistas espectaculares con una vista que sobrevuela Gros y La Zurriola y que se puede conseguir haciendo una reserva en el restaurante Mirador de Ulia o subiendo a algunos de los rincones del monte y tratando de encontrar un hueco en sus faldas.

8 Fuegos y cena ligera en el prisma de Tabakalera

Los fuegos artificiales también podrán verse lejos de las multitudes y en un ambiente tranquilo desde el prisma de Tabakalera, ubicado en la quinta planta del centro cultural donostiarra. Por 25 euros se podrá disfrutar de una vista panorámica y de los fuegos artificiales además de una cena ligera que empezará a las 21.00 horas. Las vistas desde el barrio de Egia con toda la ciudad y la bahía al fondo también permitirán ver las colecciones pirotécnicas desde un espacio diferente.