Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Parente Fireworks

¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este martes en la Semana Grande de San Sebastián?

Valora la propuesta de la pirotecnia Parente Fireworks y puntúa aspectos como el ritmo, el color y la originalidad de la colección presentada en la Aste Nagusia de Donostia 2025

I. G. D.

Martes, 12 de agosto 2025, 23:11

El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián vuelve a ser uno de los platos fuertes que presenta la Semana Grande de Donostia 2025. Este año, al igual que en ediciones precedentes, miles de personas volvieron a acercarse a las inmediaciones del paseo de La Concha, Ondarreta, el puerto y el monte Urgull para disfrutar de las colecciones más originales, coloridas y atractivas del momento.

Este martes, 12 de agosto, la protagonista del prestigioso certamen fue Parente Fireworks (Italia). Fundada en 1905, la empresa tiene más de un siglo de experiencia combinando la maestría artesanal tradicional con las últimas innovaciones tecnológicas en el mundo de la pirotecnia. Es también conocida por su enfoque artístico y su precisión técnica.

Y a ti, ¿qué te pareció la colección que presentó este lunes en la Aste Nagusia de Donostia? ¿Te convencieron las luces, el ritmo y la originalidad de sus propuestas? Haz de jurado por un día y puntúa la colección de Parente Fireworks.

La puntuación de los lectores se publica al día siguiente en la edición impresa de El Diario Vasco. Para ello se tienen en cuenta los votos enviados antes de las 19:00 horas.

Programa del Concurso de Fuegos Artificiales de Donostia

Más colecciones de Fuegos Artificiales

  • Miércoles 13 de agosto: Pirotecnia Peñarroja (Castellón)

  • Jueves 14 de agosto: Caballer FX (Valencia)

  • Viernes 15 de agosto: Pirotecnia Valenciana (Valencia)

  • Sábado 16 de agosto: Illusion Fireworks Ltd. (Reino Unido) y Pirotecnia Martí (Valencia), fuera de concurso

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  4. 4

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  7. 7 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  10. 10 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este martes en la Semana Grande de San Sebastián?

¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este martes en la Semana Grande de San Sebastián?