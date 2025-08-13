Sutileza y furia se dan la mano en Sagüés con J Martina y Dupla

El doble cartel que reunió a J Martina y Dupla en el escenario Sagüés de la Semana Grande donostiarra ofreció dos conciertos independientes que, sin ... cruzarse en el escenario, funcionaron como una radiografía de dos maneras distintas de entender la música vasca contemporánea. La velada, lejos de buscar la fusión, apostó por mostrar cada propuesta en su forma más pura, con sus fortalezas y matices.

Abrió la noche J Martina, con una puesta en escena elegante y un sonido cuidadosamente equilibrado. Desde el arranque con «Negua», su pop electrónico de líneas limpias y texturas cristalinas llenó la plaza de una atmósfera luminosa. El directo reforzó el peso rítmico de su repertorio y mostró un registro versátil que viaja sin esfuerzo desde la reivindicación de «Mailu Honen Zarata» hasta el pulso vibrante de «Amore».

Las voces de las hermanas Bárcena fueron el eje central: claras, precisas y capaces de sostener largas notas sin perder color, incluso sobre bases intensas. Instrumentalmente la banda se mostró ajustada y eficaz, con un uso inteligente de los sintetizadores para potenciar crescendos y generar paisajes sonoros expansivos. El cierre con «Negu Gorri» fue un momento de comunión absoluta, coreado por un público que parecía conocer cada palabra.

Tras una breve pausa, el tono cambió de forma drástica con la entrada de Dupla. Si J Martina había construido un clima de ensoñación pop, el dúo alavés irrumpió con la energía cruda de «Ongi Etorri», dejando claro que el segundo bloque de la noche sería un ejercicio de intensidad y desparpajo. El dúo desplegó su carisma desde el primer minuto, interactuando con las primeras filas y lanzando frases que resonaban como consignas.

El repertorio se centró en su último trabajo, De un pueblo llamado Agurain, con cortes como «Fandango Nasty» y «L_s Chaval_s» que en directo se vuelven aún más incisivos gracias a unas bases densas y un tempo implacable. Hubo espacio también para rescatar temas de etapas anteriores, como «Kontraesanak» y «Alta Gama», que siguen funcionando como himnos generacionales-

La química entre ambos miembros de Dupla es evidente: uno lanza la frase, el otro la remata; uno sostiene la intensidad, el otro rompe con un gesto o una variación rítmica. Esa complicidad, sumada a una producción sonora que combina elementos de rap, pop y folk con descaro, convierte sus directos en una experiencia física, casi ritual. El tramo final con «Elgarrekin» y »Erromeria» puso a saltar a la plaza entera, antes de cerrar con «GTX», convertido en una celebración colectiva.

El valor de la noche residió precisamente en esa contraposición: dos propuestas que no buscaron el híbrido fácil ni el guiño compartido, sino que apostaron por mostrar sus discursos intactos. Para el público, la experiencia fue doble: primero la precisión y el refinamiento de J Martina, luego el golpe de adrenalina de Dupla. Una combinación que, sin mezclarse, ofreció un recorrido completo por distintas sensibilidades musicales que hoy conviven en el panorama vasco.

Janus Lester será el próximo artista que acoja el escenario de Sagüés. Una oportunidad para cambiar de registro y dejarse llevar por la mezcla de soul contemporáneo y electrónica elegante que caracteriza al artista. Una cita que, tras la intensidad de esta noche, promete un nuevo capítulo memorable en la programación.