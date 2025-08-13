Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

J Martina abrió la noche con una puesta en escena elegante. Aura Erro
Conciertos de Semana Grande

Sutileza y furia se dan la mano en Sagüés con J Martina y Dupla

De la delicadeza melódica a la intensidad rítmica, la velada ofreció un mapa sonoro completo del pop y la música urbana en euskera

Pablo de León

Miércoles, 13 de agosto 2025, 06:59

El doble cartel que reunió a J Martina y Dupla en el escenario Sagüés de la Semana Grande donostiarra ofreció dos conciertos independientes que, sin ... cruzarse en el escenario, funcionaron como una radiografía de dos maneras distintas de entender la música vasca contemporánea. La velada, lejos de buscar la fusión, apostó por mostrar cada propuesta en su forma más pura, con sus fortalezas y matices.

