Jordi ofreció una interpretación solvente y convincente. Aura Erro
Conciertos de Semana Grande

La nostalgia y el romanticismo de OBK conquistan Sagüés

El grupo repasó tres décadas de éxitos en su debut en la Semana Grande, en un concierto caracterizado por una ejecución sólida y un setlist que equilibró emoción y energía

Pablo de León

Martes, 12 de agosto 2025, 06:28

No son muchos los grupos españoles que han sabido afrontar el paso de los años con la serenidad y la coherencia con que lo ha ... hecho OBK. Lo que a comienzos de los noventa se percibía como una apuesta poco común, hoy se alza como un repertorio sólido, fácilmente reconocible y, sobre todo, todavía capaz de conectar emocionalmente con su audiencia. El debut de OBK en la Semana Grande donostiarra demostró que el grupo no se limita a desempolvar viejos éxitos, sino que les insufla nueva vida.

