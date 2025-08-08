El Diario Vasco, al pie del cañón en Semana Grande Este medio se vuelca con la Aste Nagusia de la capital guipuzcoana con un suplemento especial diario en su edición de papel, cañonazo en directo y un sinfín de contenidos en diariovasco.com y en sus redes sociales

La Aste Nagusia ya está aquí. Parece que fue ayer cuando las chicas del Bera Bera subieron a la terraza del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para ser las protagonistas del cañonazo. Pero no. Desde entonces, son muchas las historias que este periódico, tanto en su edición de papel como digital, ha sido contando, siempre cercano a la actualidad de Gipuzkoa y de los principales sucesos que se han dado tanto a nivel nacional como internacional.

Y ese espíritu sigue tan vigente como siempre y se verá reflejado a lo largo de ocho intensos días en los que las actividades se multiplicarán en todos los rincones de la capital guipuzcoana. Son cerca de 400 (387, concretamente) las que forman parte de un programa oficial que cada año se reinventa e innova para ofrecer tanto a los vecinos de San Sebastián como a los visitantes una oferta que une música, gastronomía, deporte... para todas las edades y gustos.

Y El Diario Vasco quiere estar presente en todos los momentos destacados de la fiesta. Por ello, este medio volverá a realizar un despliegue a la altura de una Aste Nagusia que mueve miles de personas en algunas de sus actividades principales. De esta manera, diariamente, en la edición de papel, habrá un suplemento especial en el que uno podrá encontrar lo más destacado del día anterior, los protagonistas de cada jornada, y un avance de lo que va a suceder ese día. Con imágenes, con información detallada, para que los lectores dispongan de todo lo necesario para disfrutar de estos días festivos.

Pero, evidentemente, la edición digital va a tener un peso importante este año, convirtiéndose en la web de referencia para seguir en tiempo real todo lo que suceda en las calles de San Sebastián. Una cobertura que tendrá, además, un directo como el de este sábado por la tarde, con un cañonazo que se podrá seguir a través de la página web (18.10 horas) y que será presentado por Laura Chamorro y Raquel Mendizabal. Tampoco faltarán los contenidos audiovisuales que llegarán a las redes sociales de este medio y que podrás compartir con amigos y familiares.

Un despliegue total para que todo aquello que suceda llegue a ti de la mejor manera y lo más rápido posible.