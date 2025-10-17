El rincón favorito de San Sebastián que conquista al jurado de un concurso de fotografía nacional en redes sociales La donostiarra Ainhoa Varela Oses obtiene un accésit en el certamen nacional de fotografía 'Mi Rincón Favorito', con la que ya ganó el primer premio en el concurso de Foto Lector de El Diario Vasco

Catalina Cárdenas San Sebastián Viernes, 17 de octubre 2025, 19:20 Comenta Compartir

La imagen capturada por Ainhoa Varela Oses en una tarde de verano en la playa de la Zurriola de San Sebastián continúa obteniendo reconocimientos. Tras alzarse con el primer puesto en el concurso 'Foto de Lector' de El Diario Vasco el pasado mes de septiembre, la fotografía ha obtenido ahora un accésit (50 euros) en la quinta edición de 'Mi Rincón Favorito', certamen nacional de fotografía organizado en Instagram y que ha reunido más de 4.000 imágenes de toda España.

Esta fotografía de San Sebastián muestra una escena tan cotidiana como potente visualmente: una tarde cualquiera de junio, con varios niños jugando junto a las olas, en la orilla en pleno atardecer. A esta imagen la renombró como 'El verano de mi vida' ya que, en palabras de la autora, ese momento la transportó varios años atrás, cuando era pequeña y, en verano, su mayor ilusión era jugar en aquella playa. El resultado es una composición cargada de nostalgia, movimiento y ternura, que resume a la perfección el espíritu de la costa de Donostia.

Esta instantánea forma parte de los diez accésits nacionales concedidos por el jurado entre más de 4.000 imágenes presentadas al certamen. Los premios fueron decididos por tres comisiones, cada una con el mismo peso en la votación: una integrada por profesionales de la fotografía, otra por especialistas del turismo, y una tercera perteneciente a la propia organización de 'Mi Rincón Favorito'. En total, más de 100 personas han participado en la elección de las imágenes ganadoras.

El certamen 'Mi Rincón Favorito' se celebra con motivo del Día Mundial del Turismo y busca poner en valor los lugares más especiales del país a través de la creatividad de sus participantes. Este año, el primer premio nacional ha recaído en el vasco Héctor Caro, por una imagen de San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia) bañada por el atardecer, mientras que el resto de galardones han sido para Juan Antequera (Badajoz), Germán Franco (Madrid), Diego Moradillo (Zaragoza) y Marina Martín (Palencia). Además, en esta edición se han repartido más de 7.000 euros en premios entre las categorías nacional y las autonómicas.