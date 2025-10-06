Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los sacos de arena que protegen el pecio encontrado el año pasado, a la vista este lunes a la mañana.

San Sebastián

Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman

La estampa de este lunes a la mañana en la parte más occidental del arenal ha llamado la atención de los donostiarras

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:13

Comenta

Este lunes por la mañana más de un ciudadano se habrá llevado las manos a la cabeza al pasear por la playa de Ondarreta y ... comprobar que la parte más occidental del arenal, la más cercana al Club de Tenis, estaba llena de sacos de obra. Muchos habrán pensado que algún desalmado ha arrojado a la playa residuos de obras o de construcción. Nada más lejos de la realidad. Todo es legal y está reglado. Los sacos están llenos de arena y sirven como protección del pecio que se encontró en ese punto de la playa en septiembre del año pasado, un mes después de que aflorara la cuaderna o 'costilla' de otra embarcación plana.

