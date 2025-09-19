Primeras imágenes de la película de Nanni Moretti y Louis Garrel en San Sebastián La productora da a conocer las fotos oficiales del rodaje de 'Sucederá esta noche'

El mundo del cine y Donostia están íntimamente unidos estos días gracias al Zinemaldia y también a los múltiples rodajes que acoge la ciudad. Ahora es la productora de 'Sucederá esta noche' la que difunde las dos primeras fotografías oficiales de la filmación de esta película que dirige Nanni Moretti y que protagonizan Louis Garrel y Jasmine Trinca y que tiene a San Sebastián como escenario durante buena parte de este mes de septiembre, antes de continuar en Roma y otros enclaves internacionales.

Las instantáneas ofrecen un primer vistazo a la producción hispano-italiana que ha transformado varios rincones de la ciudad en un plató de cine, desde los jardines del palacio de Miramar a la plaza Zuberoa en el barrio de Gros. También aprovechó uno de los conciertos de Bruce Springsteen en Anoeta para grabar algunas imágenes.

Precisamente esta misma se daban a conocer las primeras imágenes de San Sebastián en la película 'Ya no quedan junglas' y se anunciaba la finalización del rodaje de 'El caminante', con una curiosa imagen de un monje meditando ante el Peine del Viento.

Drama romántico en San Sebastián e Italia

'Sucederá esta noche' es un drama romántico protagonizado por la estrella francesa Louis Garrel ('El inocente', 'Soñadores') y la actriz italiana Jasmine Trinca ('Supersex', 'La habitación del hijo') que tiene a San Sebastián y puntos de Italia como Roma, como principales escenarios. Para Garrel, esta película supone su primera incursión en el universo de Moretti, mientras que Trinca ya es una colaboradora habitual del director, con quien debutó en 'La habitación del hijo' (2001) y volvió a trabajar en 'El caimán' (2006). El reparto se completa con figuras como Angela Finocchiaro, Elena Lietti, Antonio De Matteo, Hippolyte Girardot y los intérpretes vascos Tanya de la Cruz, Kepa Errasti y Rakel Expeleta. El propio Moretti se ha reservado un breve cameo en la cinta.

Nanni Moretti durante una escena rodada en los jardines del palacio de Miramar.

La película se inspira libremente en la colección de relatos 'Hungry Heart' ('Lev Raev') del escritor israelí Eshkol Nevo. Moretti, junto a sus coguionistas habituales Federica Pontremoli y Valia Santella, ha tejido las distintas historias del libro para crear una narrativa unificada que explora temas como el amor, el deseo, la pérdida y la búsqueda de sentido en la vida contemporánea.

Nanni Moretti es uno de los directores más prestigiosos del cine europeo, galardonado con la Palma de Oro en Cannes por 'La habitación del hijo' y el premio a la Mejor Dirección por 'Caro diario'. A sus 71 años y plenamente recuperado de un infarto que sufrió en abril, Moretti retomó el rodaje en la capital guipuzcoana el 4 de septiembre y se extenderá durante dos semanas, aunque el equipo ya grabó algunas secuencias en junio durante el concierto de Bruce Springsteen en el Estadio de Anoeta, un guiño a la obra de Nevo, inspirada en parte por el músico.

La película, cuyo estreno en cines está previsto para 2026 de la mano de Bteam Pictures, promete ser una obra que «enamorará y emocionará a un gran público», según han explicado en una nota de prensa las productores Bteam Prods e Irusoin, que coproducen este proyecto.