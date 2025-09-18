'El caminante' finaliza su paseo por Donostia

El rodaje de 'El caminante' del cineasta Tsai Ming-Liang ha llegado a su fin en Donostia tras seis de filmación por Gipuzkoa. El equipo ... de la película llevaba desde el pasado viernes moviéndose por la provincia, haciendo de la ciudad y sus alrededores escenario único de la undécima entrega de esta serie fílmica iniciada en 2012, donde el monje encarnado por Lee Kang-Sheng avanza con una lentitud hipnótica que transforma cada espacio en un territorio de contemplación.

La película se ha rodado en enclaves muy distintos, desde iconos de la costa guipuzcoana como el Peine del Viento, la Playa de La Concha o la Parte Vieja donostiarra, hasta márgenes menos transitados como Herrera, Molinao o Larratxo. También hubo una jornada en Chillida Leku y en el edificio Orona de Hernani, además de puntos estratégicos de Oiartzun, Tolosa y Pasai Antxo. Al igual que en anteriores entregas, Tsai evita la postal turística y busca registrar el pulso íntimo de los lugares, sus silencios y sus ritmos cotidianos.

El director malayo insiste en que «este proyecto es experimental por su tratamiento del tiempo, el espacio y el lenguaje audiovisual. No tiene estructura narrativa ni diálogos, su propuesta consiste en modificar la forma de mirar y escuchar». La apuesta estética se articula a través de planos fijos de larga duración, encuadres de extrema precisión y una cadencia que obliga a la audiencia a detenerse junto al caminante.

Vivencia perfomartiva

El trabajo con Lee Kang-Sheng, su colaborador inseparable desde hace más de tres décadas, se reafirma como el núcleo de esta experiencia cinematográfica. Para el actor, interpretar al monje es «más que un papel: es una forma de estar en el mundo», una vivencia performativa que lo vincula a cada territorio atravesado. Su caminar descalzo y en silencio por los espacios guipuzcoanos añade una capa de extrañeza y de poesía a lugares que creemos conocer.

La productora Julieta Juncadella, de Vitrine Filmes, subraya la singularidad de este episodio: «Cada localización se convierte en un campo de exploración visual y sonora único. Alejarnos de la postal turística nos ha permitido mostrar una Donostia íntima y silenciosa, donde cada paso del caminante resuena con fuerza». En esta línea, la coproducción entre España y Taiwán refuerza el carácter internacional del proyecto, siendo la primera parada estatal de 'El caminante'.

El estreno de la película aún no tiene fecha confirmada, tampoco se sabe si pasará por algún certamen internacional, pero la plataforma Filmin anuncia el estreno de la serie completa de 'El caminante' a partir del 26 de septiembre. Con su paso lento y firme, Tsai Ming-Liang recuerda que el cine puede ser también una meditación en movimiento: una experiencia radical que, lejos de la prisa contemporánea, invita a escuchar lo que la ciudad y el cuerpo revelan cuando se les concede tiempo.