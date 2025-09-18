Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El actor Lee Kang-Sheng, durante el rodaje de 'El caminante' en el Peine del Viento de Donostia. Varya Mashankaya

'El caminante' finaliza su paseo por Donostia

El cineasta Tsai Ming-Liang culmina seis días de rodaje en la capital guipuzcoana para la undécima entrega del monje paseante que transforma el paisaje guipuzcoano en un espacio de contemplación

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:57

El rodaje de 'El caminante' del cineasta Tsai Ming-Liang ha llegado a su fin en Donostia tras seis de filmación por Gipuzkoa. El equipo ... de la película llevaba desde el pasado viernes moviéndose por la provincia, haciendo de la ciudad y sus alrededores escenario único de la undécima entrega de esta serie fílmica iniciada en 2012, donde el monje encarnado por Lee Kang-Sheng avanza con una lentitud hipnótica que transforma cada espacio en un territorio de contemplación.

