El director Tsain Ming-Liang con 'Lugar de encuentros IV'. Iñigo Royo

Tsai Ming-Liang filma Donostia a paso lento

Rodaje ·

La cámara del reconocido cineasta recorre estos días Gipuzkoa en su nueva entrega de 'El caminante', un título experimental que ha rodado en Chillida Leku y este miércoles llega a la Parte Vieja donostiarra

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:06

En la quietud de Chillida Leku, donde las esculturas dialogan con el paisaje como si siempre hubieran estado allí, una figura humana avanza con una ... lentitud casi irreal. Porta una raída túnica roja, va descalzo y en completo silencio. Se muestra inmune ante el ruido. Es 'El caminante'.

