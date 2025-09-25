El portavoz de Elkarrekin cobrará 6.744 euros por dar clases durante un trimestre en Deusto

El Pleno del Ayuntamiento prevé autorizar hoy al portavoz del grupo municipal de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa –concejal con dedicación exclusiva–, a dar 4 horas ... de clases a la semana durante el primer trimestre en la Universidad de Deusto, una ocupación por la que percibirá 6.744 euros brutos.

El edil solicitó al consistorio «autorización de compatibilidad» al tener un cargo público en régimen de dedicación exclusiva. Lasa, cuyo salario bruto anual asciende a 79.641 euros, va a ejercer como «docente colaborador» de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto para impartir seis créditos de docencia en la asignatura Introducción a las Relaciones Internacionales entre el 4 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025. Su horario de clases es de 14.00 a 16.00 horas y durante los meses de enero y febrero «realizará todas las gestiones relacionadas con la evaluación de dicha asignatura», indica el dictamen que se llevará hoy al Pleno.

Reglamento

El artículo 13.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que «el reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la corporación exigirá la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno de la entidad local».

El dictamen que votará el Pleno indica que por actividades marginales se entienden aquellas «que no interfieren con el desempeño de las funciones públicas del cargo ni comprometen su imparcialidad, disponibilidad o dedicación», las que no supongan «un ingreso económico relevante», se realicen «de forma ocasional o puntual» y no afecten al «horario, compromiso ni responsabilidad del cargo público». Un informe técnico municipal indica que «se cumplen todos los requisitos para el reconocimiento de la compatibilidad» de Lasa.