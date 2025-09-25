El Pleno de Donostia ratifica la subida del 2% de impuestos y tasas para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Donostia ha aprobado durante la sesión ordinaria del mes de septiembre, celebrada este jueves, las ordenanzas fiscales para 2026, con ... una subida general del 2% para los principales impuestos y tasas municipales y del 4,25% para la recogida de basuras. El concejal de Gestión de Personas, Economía y Presupuestos, Kerman Orbegozo (PNV), ha subrayado que «desde el gobierno municipal apostamos por una politica fiscal moderada, responsable y socialmente comprometida, que permita mantener la calidad de los servicios públicos que se prestan».

De este modo, Orbegozo ha explicado que «hemos propuesto modificar 11 de las 23 ordenanzas fiscales. Y el objetivo que perseguimos con estas modificaciones es gestionar los recursos municipales de modo eficiente, así como fortalecer la justicia social a través de un sistema fiscal justo y progresivo, que nos permita poder hacer frente a los retos del futuro sin dejar a nadie atrás».

Así, el concejal de Gestión de Personas, Economía y Presupuestos ha señalado que «con la actualización de las ordenanzas fiscales aprobada el Ayuntamiento recaudará alrededor de 3,1 millones de euros más, con los que garantizar la prestación de los servicios públicos de calidad, sin poner en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento».

Por su parte, la portavoz del PSE, Ane Oyarbide, ha subrayado que la actualización de las ordenanzas fiscales «recoge los ingresos necesarios para hacer frente a los costes de los servicios públicos que presta el consistorio», al tiempo que ha recordado que la subida planteada «es inferior al IPC». «Es una propuesta basada en la equidad y tiene en cuenta el principio de progresividad», ha asegurado.

Desde los grupos de la oposición, Jabi Vitoria de EH Bildu ha advertido de que «no se puede centrar el esfuerzo fiscal en las familias», mientras que el portavoz del PP, Borja Corominas, ha criticado a PNV-PSE por «legislar para una Donostia de ciudadanos ricos». Arantza González, de Elkarrekin Podemos, ha lamentado que «se han perdido diez años en discusiones sobre la tasa turística, que nos reportaría entre 7,5 y 8 millones anuales».

Tal y como ha adelantado DV, la tramitación de las nuevas ordenanzas fiscales ha finalizado con diferentes acuerdos entre el gobierno municipal y los grupos EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Así, el gobierno municipal ha apoyado una enmienda y dos proposiciones normativas presentadas por la coalición abertzale.

La enmienda apoyada es sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y, en consecuencia, el impuesto se incrementará un 2% únicamente para los vehículos de más de 16 caballos fiscales y las motocicletas de más de 500 centímetros cúbicos. Para el resto, es decir, para los vehículos de 15,99 caballos fiscales y menores, así como las motocicletas menores de 500 centímetros cúbicos y los ciclomotores, el impuesto se verá incrementado únicamente en un 1,5%.

En este sentido, el gobierno municipal ha apoyado también la proposición normativa presentada por EH Bildu en relación al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, de manera que la bonificación que reciben en el impuesto los vehículos eléctricos pasará del 90% al 95%.

Del mismo modo, el gobierno municipal ha apoyado la proposición normativa presentada por EH Bildu en relación a la modificación de la tasa por el suministro de agua para que la cuota variable que deberán pagar el regadío de fincas y las piscinas privadas pasará a ser de un 2%.

Asimismo, el gobierno municipal ha aprobado dos proposiciones normativas de Elkarrekin Podemos relativas al IBI, para suprimir del articulado los artículos relacionados con las bonificaciones que podrían recibir las viviendas vacías, así como para incluir un nuevo punto en el artículo 12 del mismo impuesto con el siguiente texto: «No gozarán de ningún tipo de bonificación los bienes inmuebles de uso residencial sujetos a recargo por no constituir residencia habitual».

Principales modificaciones

Tasas

- Grúa: 2%

- Recogida de residuos: 4,25%

- Ocupación de Dominio Público:

- Vallas y andamios, vados y pasos de aceras, mesas y sillas: 2%

- OTA: 2%, salvo para las tarjetas de residentes.

- Agua y Saneamiento: 2%

- Servicios en los cementerios municipales: 2%. Inclusión de tres tarifas nuevas relativas a concesiones y cesiones de capillas.

- Servicios y actividades municipales:

- Pisos de emergencia: modificación de algunos artículos relativos a la ordenanza para su mejor aplicación.

- Abonos temporada de playas: 2%

Impuestos

- IBI: 2%. No tendrán bonificación alguna las viviendas sujetas a recargo por vivienda vacía.

- Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica:

- 1,5% de incremento para los vehículos hasta 15,99 caballos fiscales y ciclomotores y motocicletas menores a 500 centímetros cúbicos.

- 2% de incremento para los vehículos de más de 16 caballos fiscales y motocicletas mayores a 500 centímetros cúbicos.

- La bonificación del impuesto por vehículo eléctrico pasa del 90% al 95%.

- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías): 2%

- IAE: 2% (afectará a las categorías 2, 3, 4, 5 y 6)

- ICIO: no se incrementa, pero se introducirá una declaración de interés social para las promociones protegidas de alquiler, con una bonificación del 95%.