El operativo de retirada de piedras saca de Ondarreta en dos noches 402 toneladas, el doble de lo previsto

La situación ha dado un vuelco en la playa de Ondarreta en solo dos días. Las más de 400 toneladas de piedras extraídas en las ... dos primeras noches de la semana y el fuerte oleaje de las últimas horas han contribuido a darle la vuelta al calcetín. Pese a que ayer no fue un día especialmente veraniego, los pocos usuarios que tuvo la playa pudieron constatar el cambio porque no tuvieron que atravesar un pedregal para meterse en el mar.

Han sido dos noches intensas las vividas el lunes y el martes en la playa más occidental de la ciudad. La acumulación de cascotes en la zona intermareal, un fenómeno habitual de todos los veranos propiciado por las encalmadas propias de esta época del año, había dejado un panorama poco atractivo para los usuarios de la playa.

Los movimientos de arena que se vienen registrando en los últimos años han producido una basculación del sedimento hacia la zona oriental (Pico del Loro) y un vaciamiento en la zona occidental, la más próxima a la rampa del Tenis. El nivel de arena está tan bajo, aún más que el muy bajo del año pasado, que ha propiciado nuevas apariciones de restos de embarcaciones hundidas hace siglos, la última una pieza de madera que el Servicio de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Diputación se dispone a sacar para analizarlo el próximo mes.

Esta suma de factores había convertido este verano media playa de Ondarreta en una tortura para los bañistas. El Departamento de Mantenimiento Urbano organizó esta semana dos sesiones nocturnas de retirada de piedras aprovechando una situación especialmente propicia de mareas vivas. El nivel del agua desciende mucho en las bajamares y permite a las máquinas actuar en más superficie de la playa que en situación de mareas muertas.

La noche del lunes al martes, el dispositivo eliminó 220 toneladas de cascotes (17 camiones) y la segunda jornada, en la noche del martes al miércoles, se recogieron 182 toneladas (14 camiones). Este resultado es el doble (402 toneladas) que el objetivo que se había marcado Mantenimiento de sacar 200 toneladas de escombros en dos noches.

Además ha jugado a favor de los bañistas el temporal de olas que comenzó en la tarde del martes, que ha contribuido a tapar de arena las piedras que han quedado sin recoger.

El concejal de Mantenimiento, Carlos García (PSE), indicó ayer que «las dos últimas noches se ha llevado a cabo un trabajo intenso y eficaz, que ha permitido retirar más del 80% de las piedras que habían aflorado este verano. Las mareas vivas han dejado al descubierto una gran cantidad de cascotes que, en otro momento del año, habrían sido imposibles de recoger. Por eso es tan importante que aprovechemos estos días concretos en los que la marea es tan baja, así la maquinaria que utilizamos es más efectiva y consigue cubrir más espacio de playa de lo que se lograría en otros días del periodo estival, sin riesgo, además, de que pueda encallar». García advirtió que «todavía queda mucho material por recoger y ya estamos redactando los pliegos para poder disponer de un nuevo contrato que nos permita seguir actuando el verano que viene, con toda la intensidad posible, siempre y cuando las condiciones de la mar sean las idóneas».