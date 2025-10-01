La oferta para aparcar por 2,99 euros en seis parkings de San Sebastián Los descuentos se aplican en los parkings de Atotxa, Boulevard, La Concha, Plaza Easo, Okendo y Plaza Cataluña, operados por Telpark en Donostia

Miércoles, 1 de octubre 2025

Telpark, el operador de estacionamiento regulado y de aparcamientos, y las Asociaciones de comerciantes del Centro (Zentroan), Egia (Hegian), Gros (dGros) y Parte Vieja (Zaharrean) de San Sebastián (integradas en Federación Gipuzkoa Merkatariak), han alcanzado un acuerdo de colaboración para fomentar el comercio local de proximidad, favoreciendo la movilidad urbana y facilitando que la ciudadanía y visitantes se acerquen cómodamente a hacer sus compras con una promoción que permitirá aparcar en sus parkings durante doce horas por 2,99 euros.

La oferta estará disponible del 1 al 31 de octubre mediante la adquisición de bonos Multipass de cinco, diez o veintes pases a través de la aplicación de Telpark en una campaña de descuentos que aplica a los parkings de Atotxa, Boulevard, La Concha, Plaza Easo, Okendo y Plaza Cataluña, operados por Telpark en San Sebastián y que se ubican tanto dentro como fuera de la Zona de Bajas Emisiones de Donostia.

La nueva medida permitirá estacionar en estas instalaciones durante doce horas por 2,99 euros sin limitaciones horarias ni restricciones de día y supone un ahorro de más del 60% a la tarifa habitual.

Una vez comprados los bonos bastará con introducir la matrícula del vehículo para que se active automáticamente el sistema de acceso y salida mediante lectura digital, agilizando el proceso y eliminando pasos como la retirada de ticket o el pago manual. Además, estos permitirán cambiar la matrícula asociada al pase Multipass, que tendrá cadudicad un año de caducidad desde la fecha de compra.

Impulso al comercio y sostenibilidad urbana en San Sebastián

El acuerdo alcanzado entre Telpark y las Asociaciones de comerciantes donostiarras responde al doble objetivo compartido de impulsar la economía local y dinamizar la actividad comercial.

Para las Asociaciones de Comerciantes, «esta acción es una herramienta fundamental para atraer más público a los barrios y ejes comerciales de la ciudad, apoyando así a los establecimientos que formamos parte de la vida económica y social de Donostia-San Sebastián. La reducción en el coste del aparcamiento incentiva a que más personas opten por realizar sus compras en el comercio de proximidad, reforzando nuestro papel como motor económico. Por ello, esta acción representa mucho más que una promoción puntual. Gracias a esta campaña, el aparcamiento deja de ser un obstáculo y pasa a convertirse en un aliado estratégico para la competitividad del comercio urbano».

En esta misma línea, Ignacio Merry del Val, director de Operaciones de Off- Street de Telpark, ha subrayado que «estamos convencidos de que una movilidad accesible es clave para ciudades más vivas y sostenibles. Este acuerdo con las asociaciones de comerciantes de Donostia refleja cómo la colaboración entre empresas y el tejido local permite generar soluciones prácticas y asequibles que aportan valor tanto al comercio como a la ciudadanía que vive o visita la ciudad».