A partir de este miércoles los residentes deberán llevar la nueva viñeta de la OTA en el coche

A partir de este miércoles será obligatoria la nueva viñeta de la OTA que comenzó a enviar el pasado mes de agosto el Ayuntamiento de ... San Sebastián a más de 17.000 vecinos de la ciudad, señalando que el objetivo era facilitar las labores de vigilancia del aparcamiento en momentos que requieren de una regulación excepcional del tráfico. En las últimas semanas todas las personas autorizadas como residentes OTA y personas con movilidad reducida (viñeta MM) en su domicilio una comunicación personalizada para explicar la iniciativa.

Desde el consistorio se añadió que «si bien en 2023 se determinó la eliminación de esta viñeta debido a los inconvenientes administrativos que generaba y la capacidad técnica para la vigilancia de las zonas reguladas por otros medios, tras evaluar la medida se determinó que su uso facilita otro tipo de controles en ocasiones en las que la identificación visual por parte de los Agentes de Movilidad o Guardia Municipal debe ser ágil y rápida». Puso como ejemplos a situaciones de tráfico restringido, de congestión o eventos.

El Ayuntamiento advierte de que a partir de este miércoles las personas que cuenten con viñetas antiguas deberán retirarlas y colocar el nuevo adhesivo en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, de manera que sea fácilmente visible desde el exterior. «Esta nueva viñeta permitirá también homogeneizar el diseño de todos los distintivos de la ciudad, evitando un posible uso fraudulento del mismo», indica.

De cara a la correcta recepción de este distintivo, las personas con autorización que hayan cambiado de residencia dentro del mismo sector y no lo hayan comunicado al Departamento de Movilidad, deberán comunicar su nueva dirección lo antes posible. En caso de no recibir el distintivo o ante cualquier otra incidencia, se habilitarán un teléfono de contacto y un correo electrónico: 603 817 714 y tao_ota_donostia@eysaservicios.com