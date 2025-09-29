Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
San Sebastián

A partir de este miércoles los residentes deberán llevar la nueva viñeta de la OTA en el coche

El ayuntamiento señala que el objetivo es facilitar las labores de vigilancia del aparcamiento

A. I.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:37

A partir de este miércoles será obligatoria la nueva viñeta de la OTA que comenzó a enviar el pasado mes de agosto el Ayuntamiento de ... San Sebastián a más de 17.000 vecinos de la ciudad, señalando que el objetivo era facilitar las labores de vigilancia del aparcamiento en momentos que requieren de una regulación excepcional del tráfico. En las últimas semanas todas las personas autorizadas como residentes OTA y personas con movilidad reducida (viñeta MM) en su domicilio una comunicación personalizada para explicar la iniciativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  9. 9

    Cuando la herencia no descansa en paz
  10. 10

    Esteban se abre a pactar con Bildu un estatus que sea «un salto real» de reconocimiento nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco A partir de este miércoles los residentes deberán llevar la nueva viñeta de la OTA en el coche

A partir de este miércoles los residentes deberán llevar la nueva viñeta de la OTA en el coche