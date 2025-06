«Las obras vinculadas al nuevo Topo remiten desde este mes y finalizarán dentro de un año»

«Es pronto para responder si me presentaré»

Goia indica que es pronto para desvelar si se presentará o no a las próximas elecciones municipales.

–¿Cómo lleva la legislatura con su socio de gobierno, el PSE? Ha sido alcalde con tres portavoces socialistas diferentes...

–Lo llevo bien. Siempre he creído, y esto no se estilaba hasta que alcanzamos la Alcaldía, que era importante dedicarle tiempo a redactar un programa de gobierno y más cuando se está en un gobierno de coalición, porque es tu hoja de ruta y te evita muchos problemas a futuro. Nos sirve de guía. Y, más allá de eso, la comunicación es muy fluida, hablamos de todo y creo que con sinceridad y eso facilita las cosas, aunque no siempre estemos de acuerdo en todo. Somos partidos distintos, con posiciones distintas, pero tenemos capacidad de acordar.

– Dígame dos o tres retos que le gustaría tener cumplidos a final de la legislatura.

– Tener el Topo en marcha, porque creo que va a ser un cambio bastante importante para la ciudad. Me gustaría que llegara el TAV pero no sé si va a ser posible, y ver el desarrollo de Illunbe, que parte lo vamos a ver en lo que es la ampliación del parque tecnológico. Y el conseguir que los desarrollos urbanísticos y la construcción de nueva vivienda nos alivie un poco la situación que tenemos.

– ¿Siente desgaste tras 10 años en la Alcaldía?

–Lo llevo bien. Uno aprende mucho. Diez años tomando decisiones significa que no vas a contentar a todos, pero yo me siento bien, la verdad. Los proyectos que tenemos entre manos son importantes para Donosti, creo en ellos, y tenemos una ciudad con un potencial enorme. No hay más que ver los datos y los indicadores, no es una apreciación subjetiva. Tenemos problemas, no digo que no, pero ya quisieran otros estar en la situación de esta ciudad.

– ¿Se va a presentar a las próximas elecciones municipales?

– Es muy pronto para hacer esa pregunta. Me quedan dos años de mandato y ahora mismo a lo que estoy es a sacar las cosas que tenemos que sacar adelante.