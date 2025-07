Las obras para eliminar los puntos críticos en los accesos peatonales a Garbera se iniciarán en enero

La restauración del viaducto de Herrera se retrasa a final de año

El inicio de la reparación y restauración del entorno de los arcos del viaducto de Herrera, otro punto crítico de la ciudad, estaba previsto para septiembre. Pero no será así. El expediente del proyecto se encuentra aún en el departamento de contratación del Ayuntamiento, por lo que todavía no ha salido a licitación, y no será posible comenzar con las obras, al menos, hasta final de año. Con un presupuesto de 299.989 euros y un plazo de ejecución de 5 meses, este proyecto fue aprobado en marzo por la Junta de Gobierno Local.

Esta zona del Distrito Este la tiene definida el Ayuntamiento como punto crítico de seguridad desde hace varios años y el objetivo de la actuación es renovar este espacio de Herrera que no tiene ni buena visibilidad, ni una accesibilidad conveniente y que puede estar aislado en determinadas horas del día y, por lo tanto, puede producir inseguridad social.