El nuevo taller de cerámica que aterriza en un barrio de San Sebastián: «Ideal para gente que quiera pasar un buen rato» El local, ubicado en la calle José María Soroa, ofrece cursos para todo aquel que quiera aprender a modelar barro y crear una pieza única

M. S. Martes, 14 de octubre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Cada vez son más las personas interesadas en asistir a talleres de cerámica. Una actividad que ha crecido significativamente y que ha ganado popularidad entre quienes buscan desconectar de la rutina diaria y explorar su creatividad. Una actividad que puede realizarse en San Sebastián en Gilda Zeramika Kluba.

Y es que este local, ubicado en la calle José María Soroa en el barrio donostiarra de Gros, ha abierto sus puertas hace un par de semanas, ofreciendo cursos de cerámica a «todo aquel que quiera aprender a modelar barro y crear una pieza única. Sin importar el nivel de experiencia».

«En cada encuentro damos forma a una o varias piezas desde cero, probando distintas técnicas y con apoyo personalizado para hacer realidad las ideas de nuestros visitantes», explica Laura, quien llegó desde Barcelona a San Sebastián recientemente y la persona detrás de Gilda Zeramika Kluba.

Un espacio para crear «piezas especiales y únicas» en San Sebastián

«Lo mejor es que te llevas a casa una pieza única con ese toque especial que solo y tus manos pueden darle», recalca Laura quien lleva «varios años» trabajando con cerámica. «Empecé por curiosidad y poco a poco se convirtió en mi medio de expresión. Cada pieza que creo es un nuevo reto que me enseña algo distinto y me invita a experimentar con diferentes técnicas», admite.

«Lo que más disfruto de estos talleres es el compartir mi experiencia acompañando a cada persona a descubrir lo que el barro despierta en nuestras manos y en nuestra mirada», finaliza diciendo la responsable que resalta que «todo el mundo es bienvenido al local».