Nueva recogida de piedras con devolución de arena a la playa de Ondarreta el lunes

La semana que viene llegan las mareas vivas más fuertes de septiembre, momento propicio para recoger escombros de la playa de Ondarreta. Tras las 400 ... toneladas de piedras retiradas hace dos semanas, el Ayuntamiento se prepara para volver a actuar el lunes y martes.

Son días de luna llena y de fuertes mareas –con coeficiente por encima de 100– lo que garantizará mareas extremas. Esto permitirá a las máquinas trabajar en mayor superficie de playa, sobre todo en zonas de la orilla a las que no se llegó en anteriores intervenciones. Para aprovechar los viajes entre la playa y la empresa Ekotrade de Astigarraga, donde se lleva el material para su reciclaje, los camiones transportarán de vuelta a Ondarreta la arena pegada a las piedras recogidas hace dos semanas y se llevarán de la playa los nuevos cascotes que recojan.

El lunes la marea baja será a medianoche y los operarios y las máquinas comenzarán a trabajar –esta vez sí emplearán la despedregadora– a las 21.00 horas. El martes la bajamar será aún más radical y llegará a las 00.41h, por lo que el operativo comenzará a las 21.30 horas. Será difícil que la semana que viene se llegue a las 400 toneladas de escombros recogidas la última vez, dado que las mareas han elevado en los últimos días la cota de arena enterrando los cascotes, lo que hará más difícil su retirada.