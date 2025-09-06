Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nueva recogida de piedras con devolución de arena a la playa de Ondarreta el lunes

Las mareas vivas serán un momento propicio para la retirada de escombros

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:04

La semana que viene llegan las mareas vivas más fuertes de septiembre, momento propicio para recoger escombros de la playa de Ondarreta. Tras las 400 ... toneladas de piedras retiradas hace dos semanas, el Ayuntamiento se prepara para volver a actuar el lunes y martes.

