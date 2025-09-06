Nueva recogida de piedras con devolución de arena a la playa de Ondarreta el lunes
Las mareas vivas serán un momento propicio para la retirada de escombros
San Sebastián
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:04
La semana que viene llegan las mareas vivas más fuertes de septiembre, momento propicio para recoger escombros de la playa de Ondarreta. Tras las 400 ... toneladas de piedras retiradas hace dos semanas, el Ayuntamiento se prepara para volver a actuar el lunes y martes.
Son días de luna llena y de fuertes mareas –con coeficiente por encima de 100– lo que garantizará mareas extremas. Esto permitirá a las máquinas trabajar en mayor superficie de playa, sobre todo en zonas de la orilla a las que no se llegó en anteriores intervenciones. Para aprovechar los viajes entre la playa y la empresa Ekotrade de Astigarraga, donde se lleva el material para su reciclaje, los camiones transportarán de vuelta a Ondarreta la arena pegada a las piedras recogidas hace dos semanas y se llevarán de la playa los nuevos cascotes que recojan.
El lunes la marea baja será a medianoche y los operarios y las máquinas comenzarán a trabajar –esta vez sí emplearán la despedregadora– a las 21.00 horas. El martes la bajamar será aún más radical y llegará a las 00.41h, por lo que el operativo comenzará a las 21.30 horas. Será difícil que la semana que viene se llegue a las 400 toneladas de escombros recogidas la última vez, dado que las mareas han elevado en los últimos días la cota de arena enterrando los cascotes, lo que hará más difícil su retirada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.