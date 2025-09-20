Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El monte Igeldo cubierto por la niebla. Gonzalo Galarreta

La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián

La escena sorprendió este viernes a numerosos donostiarras que disfrutaban de una mañana de playa

Ander Artetxe

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:13

La costa guipuzcoana amaneció este viernes bajo un espeso manto de niebla que parecía tragarse parte del paisaje. Desde Deba hasta Irun, las nubes bajas dejaron escenas espectaculares como la que captó un vecino de San Sebastián en su descanso laboral, en la que aparece el monte Igeldo emergiendo entre la bruma como si flotara sobre la bahía donostiarra y la playa de La Concha.

Una imagen, compartida en redes sociales, que ha despertado la admiración de muchos usuarios y vecinos, asombrados por la fotografía tomada sobre las once de la mañana en la capital guipuzcoana y que otros usuarios no han dudado en elogiar en los comentarios de la publicación original de Facebook.

La niebla, fruto del contraste entre las altas temperaturas de los últimos días —con máximas por encima de los 30 grados— y la frescura del mar, complicó la visibilidad en varios puntos de la costa, como la carretera entre Zumaia y Zarautz o la AP-8 a su paso por Orio, y permitió una panorámica casi de fotomontaje de la bahía de San Sebastián con el torreón del monte Igeldo flotando sobre el cielo.

Con el paso de las horas el sol terminó por imponerse, dejando paso a una jornada de calor extremo con temperaturas de hasta 35 grados y aviso amarillo tanto por altas temperaturas como por riesgo de incendios. No obstante, el cambio ya está en marca y se espera para hoy la llegada de chubascos intensos, un notable descenso de las temperaturas y un ambiente mucho más otoñal en todo el territorio.

