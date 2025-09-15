«En 14 años no me han puesto una multa»

Han pasado ya los meses fuertes del verano. DV acudió el domingo pasado al paseo de Berio para hablar con algunos autocaravanistas para que expliquen ... qué trabas encuentran para estacionar, por qué eligen esta zona donostiarra y cuenten cómo se comportan.

Jenaro Gutiérrez y Olga Curiel vienen con su autocaravana desde la localidad catalana de Llavaneras, cerca de Mataró. Mientras ella saca los perros a disfrutar de la zona verde alrededor de la biblioteca central de la EHU, él nos explica su forma de viajar: «Yo aplico el sentido común y el 'donde fueres haz lo que vieres'. No voy a poner una autocaravana delante de una casa, pero aquí en las universidades, donde hay espacio y no molestas a nadie pues sí».

Saben que hay municipios que «prohíben en sus ordenanzas aparcar autocaravanas de mas de 3.500 kilos», algo que no ven razonable «mientras no estés con la sillas fuera, mientras no vacíes aguas grises, mientras no hagas guarrerías».

Son una pareja que se define como «civilizada» y que ve correcto «que se multe al que incumple las normas». Ahora bien, también cree que las ordenanzas incurren en excesos o en agravios comparativos. «Si una autocaravana saca una silla fuera del vehículo se considera acampar, pero si una familia sin autocaravana se pone debajo de un pino con una toalla a comer eso no se persigue. Nos estamos volviendo un poco locos. Habría que ponerlo en contexto y antes de la multa debería haber una advertencia si la conducta no es grave. Ahora, si tú estás vaciando un depósito de aguas grises eso es una multa clarísima».

Jenaro afirma que «en 14 años que tenemos la autocaravana nunca me han puesto una multa porque hemos actuado como te digo. Y si un agente nos advierte que no podemos estacionar nos vamos a otro lado y no pasa nada». Explica que hay varias aplicaciones con reseñas de usuarios de este tipo de vehículos que «te dicen esta es una zona permisiva, aquí se puede aparcar o aquí te denuncian». La pareja señala queintenta adaptarse «a lo que hace la gente sin molestar. Si a mí me dicen que esta no es zona para aparcar y que hay otra con mejores condiciones y está bien comunicada, allá que iremos. Ahora, si nos meten en un páramo a 50ºC y sin condiciones pues nos vendremos aquí».

Eider Lopez de la Calle, Nekane Aparicio e Iciar Garcia de Vicuña se vinieron el pasado fin de semana de Agurain en una furgoneta adaptada y tras pasar una noche en el parking oficial de autocaravanas de Berio -tiene un límite de uso de 24 horas- decidieron pasar otra jornada en Donostia y estacionaron en el paseo de Berio. «Aquí estamos muy bien, hay poco ruido y en un cuarto de hora estás en la playa. Hemos decidido que el año que viene haremos el mismo plan. Está muy bien comunicado».

Nunca han sido multadas. «Cuando aparcas en un sitio que no es para autocaravanas, sino que estás en la calle, tienes que respetar. Somos civilizadas. Nos hemos traído un vater químico biodegradable».