«Ha mejorado nuestras espectativas, nos ha gustado mucho»

«Se ha hablado tanto del GOe que tenía ganas de por fin poder verlo por dentro. Es grande, bonito y muy moderno, me parece ... que ofrece clases y talleres muy interesantes a las que seguro que me apuntaré», aseguraba Oihane Morales, una de las primeras guipuzcoanas en acceder al interior del nuevo centro Gastronomy Open Ecosystem (GOe) del Basque Culinary Center como parte de la jornada de puertas abiertas organizadas para la ciudadanía, días antes de su inaguración oficial este próximo lunes. Y es que además de ser un espacio destinado a la formación especializada, investigación e innovación gastronómica, también busca ser un proyecto abierto a la ciudadanía. Precisamente por ello, los guipuzcoanos han sido los primeros en conocer las instalaciones y las ofertas de este nuevo espacio situado en la zona de Manteo.

Ampliar Victor Flores y Antxon Martín en la terraza del GOe.

La curiosidad ha sido el motor principal que llevó a los presentes a apuntarse jornada de puertas abiertas para la que hace tiempo se agotaron las 1.000 plazas disponibles. «No sé bien qué me voy a encontrar, la verdad, pero vengo con ilusión», señalaba Cristina Arbaizar, minutos antes de comenzar con la visita guiada. «Lo único que espero es que aporte cosas buenas para la ciudad y los ciudadanos. Sé que va a tener un restautante, una cafetería y clases para los vecinos... ¡Tengo mucha curiosidad por ver todo!», insistía contenta.

También Julio Parrón admitía haberse apuntado «sobre todo, sabiendo toda la polémica que había detrás. A muchos no les gustará. Yo venía con una idea y la ha mejorado. Está muy bien», aseguraba. Su mujer coincidía. «Tengo ganas de que florezcan las plantas y las flores para apreciar también el verde».

Ampliar Cristina Arbaizar, minutos antes de comenzar con la visita guiada.

A la visita guiada también se sumaron alumnos del Instituto de Formación Profesional Manteo de Gros. La mayoría de ellos caminaban sorprendidos por el interior del edificio, «¡pero si lo han construido rapidísimo!», exclamaban algunos. A Victor Flores y Antxon Martín, alumnos de este instituto, les ha «sorprendido mucho la arquitectura. Visto desde fuera no parece que vaya a haber mucha división dentro, pero es así. Hay muchas salas de investigación, de trabajo...», enumeraban. Lo quie más le ha gustado a Victor, eso sí, es la oferta de talleres. «Muchos son sobre la alimentación y su relación con la salud. Sé que hay uno que estudia cómo lo que comemos afecta a nuestra memoria. Me parece super importante aprender sobre este tipo de cosas».