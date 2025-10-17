Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Los primeros guipuzcoanos conocen el interior del GOe en la jornada de puertas abiertas a la ciudadanía.

Ver 25 fotos
Los primeros guipuzcoanos conocen el interior del GOe en la jornada de puertas abiertas a la ciudadanía. Morquecho
Visitas guiadas al GOe

«Ha mejorado nuestras espectativas, nos ha gustado mucho»

El GOe ha abierto hoy sus puertas a los primeros guipuzcoanos para que la ciudadanía conozca el interior del edificio

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:24

Comenta

«Se ha hablado tanto del GOe que tenía ganas de por fin poder verlo por dentro. Es grande, bonito y muy moderno, me parece ... que ofrece clases y talleres muy interesantes a las que seguro que me apuntaré», aseguraba Oihane Morales, una de las primeras guipuzcoanas en acceder al interior del nuevo centro Gastronomy Open Ecosystem (GOe) del Basque Culinary Center como parte de la jornada de puertas abiertas organizadas para la ciudadanía, días antes de su inaguración oficial este próximo lunes. Y es que además de ser un espacio destinado a la formación especializada, investigación e innovación gastronómica, también busca ser un proyecto abierto a la ciudadanía. Precisamente por ello, los guipuzcoanos han sido los primeros en conocer las instalaciones y las ofertas de este nuevo espacio situado en la zona de Manteo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  7. 7 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  8. 8

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Ha mejorado nuestras espectativas, nos ha gustado mucho»