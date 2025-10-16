Los secretos del GOe, a un día de su estreno DV desvela por anticipado las entrañas del nuevo edificio del Basque Culinary Center en Donostia, que mañana se abre por primera vez al público y se inaugura oficialmente el lunes

Una escalera ejerce de columna vertebral del GOe y los escalones laterales están pensados para el uso de estudiantes, investigadores y público general.

Miguel Ángel Mata San Sebastián Jueves, 16 de octubre 2025, 00:19

Decenas de trabajadores se afanaban la tarde del miércoles en dar los últimos retoques al edificio del Gastronomy Open Ecosystem (GOe), el nuevo centro del Basque Culinary Center en el barrio donostiarra de Gros que el lunes se inaugurará oficialmente pero que se expondrá por primera vez ante el público este viernes en una jornada de puertas abiertas para la que hace tiempo se agotaron las 1.000 plazas disponibles.

Son las 17.00 horas y la actividad es frenética, tanto en el exterior como en el interior del edificio. A alguien no acostumbrado a obras de esta magnitud le parece más que difícil que todo pueda estar listo para mañana.

«Estará», asegura transmitiendo absoluta tranquilidad Paz Simón, directora de Operaciones del BCC. «La sensación cambiará cuando estén instalados el mobiliario y los aparatos. Lo dejamos para el final para que no entorpezcan y evitar golpes porque la mayoría es material muy sensible».

Simón ejerce de guía en una visita exclusiva de DV al edificio en vísperas de su presentación en sociedad. Es un tour parcial, pues hay zonas a las que no se puede acceder. Algunas de ellas icónicas, como el auditorio, donde «se están realizando pruebas», o las terrazas, «por seguridad».

Aún y todo, la primera impresión al entrar en el Goe es deslumbrante. Nada más traspasar la puerta sobrecoge la escalera monumental que conduce hasta las plantas superiores. Es la columna vertebral del complejo y una zona concebida como una plaza de intercambio y esparcimiento abierta al público.

El edificio tiene 5 pisos (planta baja y cuatro alturas). En la baja, de libre acceso para el público general, además del 'ágora' escalonada y la cafetería, hay «aulas ciudadanas» donde se impartirán talleres, conferencias y otras actividades abiertas a la ciudadanía.

El primer piso acoge GOe Tech, el centro tecnológico y de investigación sobre gastronomía y salud. En la segunda planta, el auditorio y zonas de 'coworking' para estudiantes e investigadores. El tercer piso se destinará a las aulas de formación, espacios para empresas y viveros de start ups. La última planta está reservada para el restaurante, también público.

Diáfano y abierto

Dos aspectos sobresalen sobre el resto: las vistas hacia Zurriola en la parte delantera del inmueble y lo diáfano y abierto que es el interior, donde abundan las grandes cristaleras que delimitan la sucesión de salas polivalentes.

En el exterior, asoman ya las plantas que jalonan las terrazas que cubren el GOe, cuyo punto culminante prevé alcanzarse «en febrero», momento en el que el tejado peatonal estará ya cubierto por una capa verde vegetal.

A pie de calle, los árboles de la acera del edificio serán plantados «entre noviembre y diciembre», siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento. A diferencia de la acera opuesta, donde los árboles se suceden entre un piso de hormigón, en el lado del GOe será un «alcorque corrido vegetal» con «árboles sobre vegetación».