El masajista donostiarra niega las agresiones sexuales en los masajes «normales» que le «pedían» las menores

El masajista acusado de agredir sexualmente a tres menores en su consulta en el barrio donostiarra de Altza, ha negado este jueves los hechos denunciados, ... por los que se enfrenta a una petición de condena de 45 años de cárcel.

En su declaración en la Audiencia de Gipuzkoa, que ha comenzado a las 13.00 horas, el terapeuta solo ha admitido que masajeó a las chicas, de entre 13 y 15 años, porque ellas «se lo pidieron». A una en tres ocasiones y a las otras dos, una vez. Según él, fueron masajes «normales», «en toda la espalda, el pectoral sin tocar nada, y el abdomen». Sin embargo, «nunca he metido los dedos en la cabida vaginal».

Esta última ha sido una de las respuestas más largas que ha emitido en una declaración en la que las contestaciones más repetidas han sido escuetas, del tipo: «supongo», «no», «no lo recuerdo», «exacto», «lo desconozco».

El procesado ha negado que el teléfono en el que le localizaban sus clientes y al que las menores escribían para hablar con él fuera el suyo, y ha asegurado que en realidad correspondía a su hijo, y era este quién se escribía con las chicas.