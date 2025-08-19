Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

DV

La maniobra de un camión de bomberos en una de las calles más estrechas de San Sebastián

Los servicios de emergencia se encontraron en la calle Gantxegi con más dificultades de las esperadas

J. F.

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 19:57

Los servicios de emergencias y rescates en ocasiones se encuentran con más dificultades que las propias del suceso que tratan de resolver. Además de las propias urgencias de resolver problemas de calado con la mayor rapidez posible se pueden encontrar con todo tipo de situaciones adversas que los efectivos tienen que resolver con inmediatez.

Esto es lo que le ha ocurrido este martes a una dotación de bomberos en una de las calles más estrechas de Donostia, el paseo Gantxegi, ubicado en la zona del Antiguo. Entre villas y amplias zonas de arbolado, los servicios de emergencia acudieron a la zona por una incidencia pero la estrechez de la calle les impidió maniobrar con normalidad.

Tras realizar sus tareas, el camión tuvo que recorrer la vía en sentido contrario a la marcha dado que no tenían espacio para girar. Afortunadamente la pericia de los bomberos se extiende a varios ámbitos, mucho más allá de apagar fuegos y protagonizaron estas curiosas imágenes sin mayores problemas.

