Juan Karlos Izagirre: «Goia está resignado; en dos años vamos a gobernar porque somos la única garantía de cambio»

Juan Karlos Izagirre ve a su partido, EH Bildu, gobernando de nuevo la ciudad dentro de dos años, aunque no desvela si será él el ... candidato en las elecciones. En el ecuador de la legislatura considera que el alcalde «se ha resignado» ante los problemas de la ciudad, principalmente para resolver el acceso a la vivienda.

–Pleno monográfico sobre vivienda, iniciativa en el Consejo de Memoria Historia sobre el Sagrado Corazón… ¿Busca EH Bildu marcar la agenda municipal en el ecuador de la legislatura?

– Partimos de la idea de que las elecciones de 2023 demandaban que el Ayuntamiento cambiara de rumbo y creo que el gobierno municipal ha tenido una actitud de resignación ante la incapacidad de dar respuesta a los grandes problemas de la ciudad. Esto genera enfado entre la población, una sensación de que no se actúa en atención a los intereses de los donostiarras sino que responde a otros intereses. Luego el gobierno hace una política que no es la que defiende EH Bildu, que es la de escuchar e incorporar propuestas vecinales. Yo estaría preocupado, si fuera el alcalde, de que cada vez más gente está protestando por la situación generada. Si bien es verdad que discursivamente el gobierno municipal sí ha hecho cambios, a la hora de ejecutar sigue haciendo lo de siempre.

– ¿Cree que hay falta de iniciativa política?

– Para mí es muy significativo un podcast reciente del alcalde en el que se le pregunta sobre vivienda y la respuesta es totalmente de resignación e impotencia. Un alcalde que dice que, en su vivencia personal ha llegado a vivir unos años fuera de Donostia, invitando a los jóvenes a que igual esa es la solución que tienen, argumentando la carestía de la vivienda y que no hay soluciones milagrosas, no es el alcalde que se merece esta ciudad. Un alcalde debe, ante un problema, plantear soluciones. La resignación no es una solución. Las soluciones hay que trabajarlas con la ciudadanía, con los agentes sociales y con la oposición, poniendo encima de la mesa iniciativas novedosas, por ejemplo en el tema de vivienda.

Diálogo conla ciudadanía «Si fuera el alcalde yo estaría preocupado de que cada vez más gente está protestando por la situación generada»

– ¿Cree posible solucionar el problema de acceso a la vivienda sin que los poderes públicos construyan mucha VPO?

– Desde lo público hay que marcar las líneas políticas. No se puede solucionar sin construir nueva vivienda pública, pero tampoco sin actuar sobre lo ya construido. Son complementarios. Se debe construir pero con unos condicionantes: no se puede artificializar más suelo, no hay que generar rechazo en la población circundante, habría que controlar los beneficios de las constructoras para conseguir que una mayor proporción de VPO... Y a la vez pensamos que se puede generar mucha vivienda en lo ya construido. Lo recoge el nuevo PGOU: 4.400 viviendas protegidas podrían salir en Donosti sin construir nuevas edificaciones.

– El Gobierno Vasco está dando marcha a atrás a los exigentes porcentajes de VPO establecidos en la ley porque hay mucho suelo inmovilizado…

– Sin embargo en Illarra iban a construir el 40% protegido y ahora les imponen el 75% por sentencia y el promotor dice que sigue hacia adelante. O sea que algún beneficio obtendrán a pesar de todo.

Urbanismo «Los nuevos desarrollos, como Auditz Akular, Easo o cuarteles, deben ser consensuados con los vecinos del entorno»

– El avance del PGOU recupera Auditz Akular ¿Serían partidarios de impulsar esta operación o el desarrollo previsto en la playa de vías de Easo-Errondo?

– Auditz Akular no cumple algunos de los criterios que establecemos para la nueva construcción: artificializa suelo en un barrio que ya ha sufrido un desarrollo urbanístico bastante caótico durante décadas y además genera un rechazo social importante. Solo haríamos algo llegando a un acuerdo con la gente de Altza y respondiendo a las demandas y déficits históricos de este barrio.

– Si van a condicionar la nueva vivienda a que haya acuerdos con los vecinos, no se haría nueva vivienda en la ciudad…

– Se debe trabajar y poner los recursos suficientes para buscar consenso con la gente afectada.

– Si no se hacen viviendas, los afectados van a ser todos los que las necesitan…

– Cualquier proyecto nuevo debería contemplar en sus presupuestos una partida para trabajar previamente un consenso con la gente más afectada. EH Bildu lo ha intentado hacer cuando gobernó esta ciudad y lo hará cuando gobierne dentro de dos años.

– En Easo el suelo es del Gobierno Vasco ¿cómo actuarían?

– Sentaríamos en una mesa a los vecinos de Amara Berri, les preguntaríamos qué tipo de déficits tienen, qué necesidades tienen y sobre eso plantearíamos una solución consensuada. Posiblemente habría viviendas, pero también otro tipo de espacios respondiendo a las necesidades de los vecinos. Para nosotros es muy importante no actuar a la contra de lo que desea la ciudadanía.

– Hombre, si solo consultan a los que viven allí les van a decir que no se hagan viviendas...

– El resultado será siempre malo si no consultas a nadie.

– Se está implementando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)…

– Ya me gustaría saber hacia dónde va la movilidad de la ciudad porque no existe un plan...

– El PMUS, ¿no?

– Sí, pero aquí lo que se está haciendo es un montón de cambios y de obras que no responden a las necesidades de Donostia, sino a intereses del Metro. Se hacen unos cortes de tráfico según demanda ETS y esta no es la manera de hacer ciudad. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) responde a la necesidad de descarbonizar el planeta, disminuir el tráfico, mejorar el transporte público y ganar espacios para la bicicleta. Pero en Donostia no se está haciendo esto. Con las medidas que se toman habrá un colapso similar de tráfico aunque los coches sean menos contaminantes. La solución pasa por que entren menos coches a la ciudad y eso pasa por que no se incentive a los turistas llegar hasta el Centro.

Parkings disuasorios «Con las medidas que se están tomando, habrá un colapso similar de tráfico aunque los coches sean menos contaminantes»

– ¿Dónde los metemos?

– En los parkings disuasorios y con transporte público llegas al centro de la ciudad. No se puede pretender responder a las directrices europeas solo cambiando el sistema de combustión de los coches.

– ¿Entre los asuntos que se han hecho bien está el de los cuarteles de Loiola?

– Se hizo un mal acuerdo para la ciudad y uno bueno para el Ministerio de Defensa porque se pagó demasiado dinero. Una vez conseguido el terreno, que es una buena noticia para la ciudad, lo que toca es lo que hemos conseguido ahora, que el gobierno municipal recule y se dé cuenta de que hay posibilidades de hacer el 100% de vivienda protegida. Pero hay que estar con Loiola, con Martutene, con Txomin, ver qué carencias tienen, qué déficits tienen a la hora de hacer el desarrollo de los cuarteles.

– ¿Qué opina de la modificación del PGOU para restringir la expansión del hospedaje?

– Creemos que se queda corta. Se limitan a las zonas saturadas, nosotros pensamos que hasta que no se haga el estudio de la capacidad de carga turística de cada barrio se debería extender a toda la ciudad.

– ¿Declararían toda la ciudad saturada para nuevos hoteles?

– No, haríamos un estudio serio de la capacidad de carga de cada barrio y sobre eso actuaríamos.

– ¿Creen factible gobernar con el PSE a futuro en la ciudad?

– Lo que tenemos total seguridad, y nos estamos preparando para ello, es que vamos a gobernar esta ciudad dentro de dos años. Porque somos la única garantía de que las cosas se vayan a hacer de manera diferente buscando siempre el consenso y trabajando con la ciudadanía. Para eso la única garantía en este momento es EH Bildu.

– ¿Con quién van a gobernar?

– Los resultados lo dirán.

– ¿Va a ser usted el candidato a alcalde de EH Bildu?

– No se sabe. EH Bildu tiene una cantera de aúpa.

– ¿Le gustaría volver a la Alcaldía?

– Yo ahora estoy pensando en los 4 días que me voy a coger de vacaciones dentro de dos semanas.

– ¿Cree que es un buen candidato?

– Me haría mucha ilusión que EH Bildu gobernara esta ciudad y este territorio. No es un sueño, es una probabilidad muy grande y estamos trabajando en ello.