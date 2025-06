José Luis, el jubilado viral por su original despedida tras 45 años de trabajo: «Mis compañeros no se lo creían»

M. S. San Sebastián Miércoles, 11 de junio 2025, 00:02 Comenta Compartir

Sin duda José Luis González Beltrán, conocido como 'Canuto', es uno de los donostiarras más famosos de los últimos días. Todo gracias a un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales y en el que puede verse al ya exoperario de limpieza tirando su ropa de trabajo a un contenedor de basura antes de fichar la que sería su última jornada laboral.

Y es que según cuenta este donostiarra de 63 años, la idea se le ocurrió tan solo dos meses antes de jubilarse. «Les comenté a un par de amigos y a gente del barrio que iba a tirar la ropa del trabajo a la basura en cuanto me bajase del camión, pero algunos eran escépticos y no se lo creían», explica el operario que trabajó durante más de 40 años en una empresa de limpieza que trabaja para el Ayuntamiento de San Sebastián.

«Trabajo en la empresa desde el verano de 1986. Empecé limpiando playas y barriendo, y luego estuve muchos años como conductor de camión», cuenta. Hasta que llegó el día de la anhelada jubilación. «El último día iba a ir con mi familia a celebrarlo al salir del trabajo y le pedí a mi hija que me grabara tirando la ropa al contenedor para enseñárselo a los amigos y a mis compañeros que no se lo creían», relata refiriéndose al vídeo viral que cuenta con millones de reproducciones en los perfiles de Instagram y TikTok de El Diario Vasco.

Y es que fue precisamente un amigo de José Luis quien le pidió compartir el vídeo. «Me dijo que a ver si podía pasarlo a amigos porque era muy gracioso y yo le dije que sí porque no sabía la repercusión que tendría y todo lo que se vendría después», admite. Y es que el donostiarra «no ha parado» desde el día que el vídeo salió a la luz. «He dado varias entrevistas en varios canales de televisión. Me han llamado hasta de Canal Sur», bromea. «También me saludan por la calle y hay gente que me pide que le de la mano. De hecho, hoy ya me han parado como diez personas», cuenta entre risas.

«Al principio sí que me sentía agobiado, pero ya me lo estoy tomando con humor. Imagínate que todo el mundo te vea en calzoncillos de la Real Sociedad», cuenta este gran aficionado del club txuri-urdin que estaba esperando a estrenarlos «en una ocasión especial, como la final de la Copa en Sevilla», pero que, desafortunadamente, no pudo ser, así que por ello decidió usarlos en dicho vídeo.

Y es que a pesar de su jubilación, este donostiarra se encuentra lleno de humor y vida. Y cuenta que apenas está empezando a disfrutar de sus primeros días libres. «Ya no tengo que estar pendiente del despertador y de levantarme a las 5 de la madrugada. Aunque bueno, la hora más tarde a la que me he despertado han sido las 7 de la mañana porque el cuerpo sigue acostumbrado», explica divertido.

A partir de ahora este deportista se dedicará a correr y a patinar, dos de sus grandes pasiones. Aunque también a estar con la familia y los amigos. «Es más la semana que viene me voy de vacaciones a Alicante. Ahora toca disfrutar de la vida, pero con tranquilidad y sin estrés», finaliza.