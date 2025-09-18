Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa» El cantautor recuerda su paso por San Sebastián para asistir a la Bandera de La Concha para revivir su pasado de estudiante entre Villabona y Tolosa

Joan Manuel Serrat (El Poble-sec, 81 años) ha compartido con sus miles de seguidores de todo el mundo unas imágenes y reflexiones tras pasar unos días en San Sebastián, ciudad a la que le unen recuerdos personales y profesionales. Entre «fuerza, mar y viento», como escribe, el cantautor disfrutó de la compañía de dos viejos amigos: el chef Martín Berasategui y el periodista Iñaki Gabilondo.

En su estancia en la capital guipuzcoana, Serrat mostró su respaldo a la trainera Tolosaldea, equipo que evoca en él memorias muy especiales, según ha explicado en sus redes sociales y en su web oficial. Villabona y Tolosa aparecen como escenarios de juventud que le marcaron: veranos en los que alternaba trabajo y ocio, con la curiosidad y la intensidad de un aprendiz.

El propio Joan Manuel Serrat lo relata con detalle en un texto acompañado de fotografías. «Pasábamos las mañanas entre máquina y máquina, entre fresa y fresa. Por las tardes, montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa. Nos colocábamos en un puente para disparar con perdigones a las ratas que pastaban entre las piedras del Oria. Fueron tiempos maravillosos».

El reencuentro con Martín Berasategui e Iñaki Gabilondo añadió sabor y conversación a estos días del barcelonés en el País Vasco. Serrat, que siempre ha mostrado cercanía con la cultura y la gente de Euskadi, revivió con emoción la mezcla de amistad, mar y memoria.

Joan Manuel Serrat y su unión a Gipuzkoa

Joan Manuel Serrat tiene un fuerte vínculo con Gipuzkoa, ya que pasó un verano trabajando en 1958 cuando hizo prácticas en la empresa Sacem de Villabona, cuando estudiaba en la universidad laboral de Tarragona. «Iba en bici hasta Tolosa o subía hasta Zizurkil», recordó a este periódico. «No mejoré en el manejo de la fresadora y el torno, pero aprendí a pescar truchas con tenedor y a jugar a pelota con cesta, y otras cosas que me dejaron el amor por esta tierra».

Serrt recibió en 2019 el homenaje de Villabona. Aunque no pudo asistir al acto en persona envió un vídeo grabado en la terraza de su casa en el que recordaba sus vivencias juveniles en la localidad. El verano de Serrat en Gipuzkoa se mencionaba una canción de 1970, titulada 'Edurne', el único tema del autor barcelonés que incluye frases en euskera. Fue grabada y publicada en Argentina y en España hubo que esperar hasta 1974 al ser censurada por el franquismo debido a sus alusiones a la represión policial.

En aquella canción también habla del camino adyacente al río Oria. En un recital celebrado en Manresa a finales de los años 70, en el que cantó 'Edurne', explicó que había conocido a la protagonista en una cena posterior a un concierto en el País Vasco. Edurne le contó su historia y, conmovido, le dio forma musical tiempo después.