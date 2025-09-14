Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián El cantante catalán acudió al evento deportivo junto a Iñaki Gabilondo y Martín Berasategui

M. S. Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

Cada año miles de aficionados acuden al Muelle de San Sebastián para animar a su equipo durante la Bandera de La Concha, aunque este año hubo un aficionado que llamó la atención con su presencia. Se trata de Joan Manuel Serrat, el invitado estrella que tampoco se quiso perder uno de los eventos deportivos más destacados del territorio.

Y es que el cantante y compositor catalán de 81 años ha aprovechado al máximo su visita a la capital guipuzcoana, ya que ayer ya se dejo ver en el estadio de Anoeta junto a Iñaki Gabilondo durante el partido disputado entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Y tampoco quiso perderse la gran fiesta de este domingo.

Así, el también actor y escritor, acudió a un barco en compañía de Gabilondo y del chef donostiarra Martín Berasategui, que lució una camiseta en apoyo del equipo 'Arraun Lagunak', del cual es también patrocinador.

La relación de Joan Manuel Serrat con Tolosaldea

Aunque el cocinero donostiarra no era el único aficionado, ya que Serrat también expresó su apoyo hacia la trainera de Tolosaldea. Y es que «por corazón» el cantante dijo tener favoritismo por Tolosaldea, debido a su vinculación con Villabona, en donde, a finales de los años 50 estuvo un verano como aprendiz de fresador.

«Pasábamos las mañanas entre máquina y máquina, entre fresa y fresa. Por las tardes, montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa. Nos colocábamos en un puente para disparar con perdigones a las ratas que pastaban entre las piedras del Oria. Fueron tiempos maravillosos», admitió Serrat.

«No mejoré mucho en el manejo de la fresadora pero aprendí a pescar truchas con tenedor y a jugar a pelota cesta, cosas que admiraron mucho mis amigos de Barcelona a mí vuelta», relata el cantante que a finales de los cincuenta consiguió unas prácticas en la fábrica Sacem de la localidad guipuzcoana, una experiencia que reflejó en 'Edurne', su único tema con frases en euskera.