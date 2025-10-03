Igualdad busca testimonios de mujeres del Distrito Este represaliadas en el franquismo

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento ha organizado tres talleres en el Distrito Este con el objetivo de recoger el máximo número posible de testimonios ... de mujeres, o de sus familiares, que sufrieron represión durante los años del franquismo con la intención de «visibilizar la aportación de las mujeres a la historia», explica desde este área municipal Ana Txurruka. Los cursos se van a celebrar los días 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre de 18.00 a 20.00 horas en la sede de Herrera Kirol Elkartea, que está situada en la plaza San Luis Gonzaga. Estos talleres, dirigidos a los vecinos y vecinas de los barrios de Altza, Intxaurrondo y Bidebieta, buscan recuperar y poner en valor lo vivido por las mujeres que son «la parte olvidada por la historia», afirma.

El objetivo es que con los testimonios recogidos se pueda publicar una revista o libro divulgativo e incluso una exposición. Estos talleres que se enmarcan en la Escuela de Empoderamiento para Mujeres del Distrito Este serán ofrecidos por Ione Zuloaga, experta en memoria histórica desde una perspectiva de género de Aranzadi, junto a representantes del Ayuntamiento y la Diputación.

Los datos 'La historia silenciada: mujeres represaliadas en el franquismo'. Talleres impartidos por la historiadora Ione Zuloaga (Aranzadi).

Cuándo y dónde. 29 de octubre; 5 y 12 de noviembre, de 18.00 a 20.00, en Herrera KE, plaza San Luis Gonzaga.

Inscripción. berdintasuna@donostia.eus, 943.48.34.66 y 630.93.49.94.

Explica Txurruka que Aranzadi ha realizado un «impresionante trabajo de recopilación», logrando encontrar 3.545 expedientes de mujeres presas tan solo en Gipuzkoa. «La búsqueda de pruebas documentales es realmente una hazaña complicada porque el régimen franquista es conocido por quemar y deshacerse de cualquier tipo de evidencia», acredita la encargada de la secretaría técnica del Distrito Este. Muchas fueron encarceladas por sus ideas políticas, y muchas otras sin un juicio y «eso es lo que queremos recoger», dice.

Este proyecto no busca únicamente testimonios sobre la represión carcelaria, sino «cualquier tipo de testimonio que pueda aportar información sobre el sufrimiento» que vivieron las mujeres durante estas fechas. Txurruka ejemplifica algunos otros testimonios que les interesan recopilar: «Multas, robo de patrimonio, pérdida de trabajo, y sobre todo, las más graves como violaciones correctivas, robo de hijos a madres solteras o humillaciones públicas». Este tipo de castigos se aplicaban a «mujeres que rompían el molde de rol tradicional».

En Igualdad son conscientes de la dificultad de participar por la labor de «silencio» mantenida durante décadas. Txurruka explica que durante muchos años «se ha tenido miedo a hablar, porque es lo que se les ha enseñado, a esconderlo y no hablar de ello». Además, el tiempo juega en contra del proyecto ya que la mayoría de testimonios los deben recopilar los familiares, ya que muchas de las mujeres que sufrieron la dictadura han fallecido. No obstante, no se desaniman, «ya hemos ubicado a familias en Altza» y esperan «a través de la oralidad obtener la información que necesitamos», para después dar forma a las memorias recopiladas en busca de la mayor veracidad posible.

Parte oculta de la historia

«Vemos que la historia siempre ha recogido las grandes batallas, las grandes guerras, y ahí las mujeres no aparecemos», dice Txurruka, que desea con este proyecto «rescatar la parte oculta de la historia». «En memoria histórica se habla de verdad, justicia y reparación» e Igualdad busca con estos talleres que «se reconozca lo sufrido por las víctimas y sus familias, queriendo reparar su dolor».

Este reconocimiento ya ha comenzado en el Distrito Este con la instalación de un atril en Herrera en honor a seis mujeres militantes antifranquistas, «que recuerda y reconoce su valentía y sacrificio». «Nos gustaría saber qué mujeres estuvieron luchando, qué mujeres sufrieron, y qué tipo de represiones sufrieron durante este periodo», señala la representante del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento.