Sara Santos
San Sebastián

Igualdad busca testimonios de mujeres del Distrito Este represaliadas en el franquismo

Organiza tres talleres en la sede del Herrera Kirol Elkartea con el objetivo de recoger historias con las que poder editar una revista divulgativa

Leticia Alfonso

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:30

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento ha organizado tres talleres en el Distrito Este con el objetivo de recoger el máximo número posible de testimonios ... de mujeres, o de sus familiares, que sufrieron represión durante los años del franquismo con la intención de «visibilizar la aportación de las mujeres a la historia», explica desde este área municipal Ana Txurruka. Los cursos se van a celebrar los días 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre de 18.00 a 20.00 horas en la sede de Herrera Kirol Elkartea, que está situada en la plaza San Luis Gonzaga. Estos talleres, dirigidos a los vecinos y vecinas de los barrios de Altza, Intxaurrondo y Bidebieta, buscan recuperar y poner en valor lo vivido por las mujeres que son «la parte olvidada por la historia», afirma.

Igualdad busca testimonios de mujeres del Distrito Este represaliadas en el franquismo