Hosteleros protestan al Ayuntamiento por la norma de terrazas: «No dejáis respirar al sector»

El Ayuntamiento organizó ayer una sesión abierta a la ciudadanía para explicar la modificación de la ordenanza de terrazas y el foro, como se sospechaba, ... fue casi monopolizado por las tres decenas de hosteleras que acudieron al Salón de Plenos para pedir explicaciones sobre una norma que entienden les perjudica. «No dejáis ni respirar a los bares, pero en su interior no está el ruido porque están insonorizados. Está en la calle donde no he visto jamás que la Guardia Municipal ponga una sanción», denunció un hostelero que dijo vivir en la Parte Vieja. También hubo algún ciudadano que reivindicó «el derecho que tenemos a descansar, a sacar la basura, a andar por la calle, derechos que se están conculcando», pero fueron los menos.

Además de los 35 ciudadanos que acudieron a la sesión, estaban en la mesa de dar explicaciones la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, el concejal de Mantenimiento Urbano, Carlos García, y la subdirectora del Departamento, Jurdana Arruabarrena, que fue la que llevó la voz cantante. Ordenó el debate la jefa del Servicio de Participación, Amaia Agirreolea. Entre el público había también otros concejales del ejecutivo local como Mariaje Idoeta y Juantxo Marrero.

Los hosteleros presentes en la sala no tardaron en romper el esquema del debate –primero dudas y aclaraciones y después valoraciones– para plantear sus quejas desde el principio. «¿Me podéis explicar por qué ahora los calefactores eléctricos son malos? No tenéis ni un argumento para prohibirlos». Arruabarrena explicó que es por un criterio de eficiencia energética que no se ve conveniente que un radiador se encienda a cielo abierto. «Pero si hay sombrillas el calor no se va», replicó el hostelero.

Hacer de policía

Las molestias por el ruido fueron otro tema que salió a relucir. ¿Cuántas denuncias hay de bares que emiten ruido? Más de 200 dijo alguien desde la mesa. Un hostelero que vive y trabaja en la Parte Vieja argumentó que el ruido no lo producen los bares «que están insonorizados» sino la gente que anda por la calle «a la que no se hace ningún control. Jamás he visto multar a nadie en la calle por escándalo público, pero a los bares no les dejáis ni respirar». Una vecina replicó que no se puede disociar la actividad de los bares del ruido que hay por las calles. «¿Pero tengo que hacer yo de policía?», respondió el hostelero, «¿quién controla los botellones?», continuó, «he visto pasar a policías al lado de un botellón y no hacer nada. ¿Y quién paga las consecuencias de los botellones del Muelle? Nosotros».

Los hosteleros tampoco entienden el exceso de celo del Ayuntamiento a la hora de ordenar cómo deben colocarse mesas y sillas dentro de una terraza autorizada. «Tengo que decir que no a una familia que viene con dos niños porque, aunque quepan en mi terraza, el Ayuntamiento solo me deja poner dos sillas en cada mesa». Arruabarrena explicó que la ordenación de cómo deben estar mesas y sillas en una terraza se hace por criterios de ordenación del espacio, por respetar pasillos de paso y por criterios de evacuación del local.

Tramitación de la norma

La conductora del debate explicó varias veces a los asistentes que el cambio de ordenanza es un trámite que va para largo. Este lunes se aprobará en comisión quizás con la inclusión de alguna enmienda de los grupos, luego irá al Pleno de finales de mes a aprobación inicial. Se publicará en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y luego estará en exposición pública durante 30 días hábiles, plazo en el que cualquier ciudadano podrá presentar sus alegaciones, que serán estudiadas y respondidas por el Ayuntamiento y, quizás, tenidas en cuenta de cara a la aprobación definitiva.

«Oye y si nos vais a reducir los horarios de las terrazas ¿nos reduciréis también lo que pagamos por ellas?», preguntó con poca inocencia una hostelera. Es una decisión que excede el debate de la nueva norma. «Eso se decidirá este verano en el debate sobre las ordenanzas fiscales», le contestaron. «¿Pero sois conscientes de dónde vivimos? ¿Sabéis cuántos miles de personas trabajan en la hostelería?», lanzó al aire otro hostelero molesto por la 'alegría' con la que se recortan horarios. Varios quisieron saber cuál es el criterio para reducir el horario de las terrazas. De nuevo, la subdirectora de Mantenimiento fue tajante: «Solo hay uno, el de la conciliación con el derecho al descanso de los vecinos».

«¿Tras el recorte de horarios en las terrazas nos vais a recortar las tasas que cobráis?», preguntó una hostelera

Ane Oyarbide: «las terrazas hosteleras ocupan un espacio que es público, es de todos»

Ane Oyarbide recordó que el Ayuntamiento tiene el deber de ordenar el uso de un espacio público que no es de los hosteleros, «es de todos». Recordó que entre los cambios introducidos por el gobierno municipal también hay cambios que favorecen al sector como la agilización de los trámites para obtener los permisos, la continuidad de las terrazas en los cambios de titularidad y la flexibilización de los criterios para autorizar terrazas hasta a 30 metros de distancia del establecimiento.