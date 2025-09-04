Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un hombre camina ayer delante de la consulta donostiarra del homeópata condenado. Gorka Estrada

El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián

Colaboradores del facultativo aseguran que el local de Donostia dejará de ser una «consulta médica» y se centrará en la «distribución de suplementos alimenticios»

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:54

El homeópata de Baiona condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitado para ejercer la medicina en Francia por administrar medicamentos no autorizados a ... pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple «dejará de ejercer la medicina» en su consulta situada en el paseo de los Fueros de Donostia. En conversación con este periódico, colaboradores del facultativo como Montserrat Mostaza aseguran que el local de San Sebastián dejará de ser una «consulta médica» ya que el galeno «dedicará su energía al laboratorio para la distribución de suplementos alimenticios», que continuará realizando desde la capital guipuzcoana.

