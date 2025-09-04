El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián

El homeópata de Baiona condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitado para ejercer la medicina en Francia por administrar medicamentos no autorizados a ... pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple «dejará de ejercer la medicina» en su consulta situada en el paseo de los Fueros de Donostia. En conversación con este periódico, colaboradores del facultativo como Montserrat Mostaza aseguran que el local de San Sebastián dejará de ser una «consulta médica» ya que el galeno «dedicará su energía al laboratorio para la distribución de suplementos alimenticios», que continuará realizando desde la capital guipuzcoana.

Veinticuatro horas después de conocer la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de París, que condena también a cuatro años de cárcel al principal acusado, el doctor bordelés Michel G., de 78 años y considerado como mentor del primero, que también ha sido inhabilitado profesionalmente, el homeópata baionarra continuaba negando ayer, a través de su colaboradora Mostaza, que trabaje junto a su mentor, así como la prescripción de un tratamiento sin autorización sanitaria a pacientes con problemas neurodegenerativos. «Fue siempre el doctor Geffard el que los trató, unos 60 pacientes. Aquí nunca se trató con esa terapia.Nosotros les derivamos al doctor Geffard», defiende Mostaza, que ejerce como asistente para la administración y gestión tanto del Instituto de Medicina Natural como del laboratorio.

Sea como fuere, el homeópata baionarra, prosigue, «ha decidido dejar de consultar; es decir, la consulta dejará de ser consulta médica», ya que el facultativo «dedicará su energía al laboratorio para la distribución de suplementos alimenticios». En homeopatía se diferencia entre medicamentos y productos, y es en este segundo caso donde se engloban este tipo de suplementos nutricionales como por ejemplo las vitaminas.

El doctor tomó en firme esta decisión «a finales de junio» porque «ha estado sometido a mucho estrés por el juicio», agrega a este periódico su colaboradora y, según ella, no como consecuencia de la sentencia dictada por un tribunal de París que se dio a conocer este pasado martes.

El caso se remonta a 2019, cuando Michel G. fue acusado de ejercer la medicina de forma «ilegal» y de tráfico «ilegal» de productos, que él administraba supuestamente para «curar» a enfermos crónicos, la mayoría pacientes con esclerosis múltiple, al margen de los tratamientos homologados por las autoridades sanitarias. Este médico tenía su propio laboratorio en la Gironda francesa, donde él mismo analizaba la sangre de pacientes aquejados.

Tras una denuncia de un particular –una trabajadora del laboratorio francés–, el médico galo fue inhabilitado por l'Ordre des Médecins (equivalente al Colegio de Médicos) al concluir que no contaba con las autorizaciones sanitarias para el ejercicio de su profesión y para la realización en sus laboratorios de análisis de sangre, entre otras prácticas.

Ante la inhabilitación de Michel G., que fue expulsado del Colegio Médico Nacional Francés, los pacientes que no pudieron continuar con su tratamiento «revolucionario» eligieron seguir siendo pautados en otras consultas, entre ellas la que Pascal T. regenta en Donostia. Según acusó la Fiscalía en el juicio celebrado el pasado junio, entre 200 y 300 pacientes, en su mayoría franceses, continuaron siendo tratados con estos medicamentos no autorizados en San Sebastián.