La gran fiesta mexicana en San Sebastián: «Mariachis, baile y piñatas para los más peques» El popular restaurante mexicano, Doña Chepina, celebrará por todo lo alto Porrontxos y las fiestas patrias mexicanas

Imágenes de la fiesta que tuvo lugar en Doña Chepina en las mismas fechas el año pasado.

M. S. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:20

El popular restaurante mexicano de San Sebastián, Doña Chepina, celebrará por todo lo alto Porrontxos y las fiestas patrias mexicanas. Así lo han asegurado a través de su cuenta de Instagram, en la que han compartido un calendario con varias actividades entre las que destacan «mariachis, baile y piñatas para los más peques».

«Por tercer año consecutivo en Doña Chepina celebramos las fiestas patrias con Porrontxos y vamos a tirar la casa por la ventana», aseguran desde el restaurante de comida típica mexicana que abrió sus puertas el 17 de marzo de 2023 y desde entonces no ha parado de crecer y que en mayo de este año, debido a la gran demanda, abrió su tercer local en calle del Río Deba, 1 en el barrio de Egia el pasado mes de mayo.

Y es que el establecimiento aprovechará que la famosa fiesta de Egia de Porrontxos se celebra la misma semana que las fiestas patrias mexicanas para llevar a cabo todo tipo de actividades en sus locales del 16 al 21 de septiembre.

«Este es nuestro calendario de actividades para toda la semana», han compartido en un calendario que arranca el 15 de septiembre a las 20.00 con el 'Mariachi Imperial Elegancia de México' y con baile folclórico. Mientras que el martes habrá varios platos patrios disponibles «para celebrar como en México».

Mariachis, bailes y piñatas en San Sebastián

El miércoles 18 y el jueves 19 tendrá lugar una comida con música en vivo a partir de las 14.00 horas en su local ubicado en Río Deba 1. Y el viernes se celebrará una 'kermés' mexicana, a las 19.00 horas, en el mismo local. Se trata de una fiesta popular al aire libre con bailes y concursos, además incluirá una 'taquiza' y un Dj encargado de la música del evento.

El sábado 20 a las 11.00 horas, en la plaza Haundi, habrá música del Mariachi Domínguez y 'taquiza'. Y ese mismo día de las 17.00 a las 19.00 horas habrá varias coloridas piñatas que los niños podrán romper en el local ubicado en Ametzagaña 51, así como la visita de un cantante mexicano a Mystiko bar, el bar de cocktails que abrió el pasado mes de junio en Ametzagaña 26 en Egia.

Mientras que el domingo a las 14.00 horas habrá una 'comida de resaca' en el local de Río Deba 1. «Todas las actividades serán gratuitas», según han anunciado, por lo que «no será necesaria entrada ni asistir sujeto a consumo», aclaran.

Además todos los días se podrá reservar de manera normal, excepto el día viernes 19 de septiembre, ya que «esa noche es para bailar y gozar». «Esto es por y para ustedes. Así que cualquiera puede venir al plan que más le guste», invitan.