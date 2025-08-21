El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era» Las imágenes de filas de turistas fuera de los bares de la Parte Vieja suscitan decenas de comentarios entre los vecinos de Donostia

Cada verano, San Sebastián multiplica la llegada de turistas y visitantes que se acercan a la capital guipuzcoana para disfrutar de sus playas, fiestas, cultura y, como no, gastronomía. Uno de los esenciales de la ciudad de la mano de decenas de restaurantes y bares que durante los meses de junio, julio, agosto e incluso septiembre incrementan hasta los límites su actividad y clientela.

Un fenómeno recurrente que se repite cada temporada estival y cuya prueba son las habituales filas de visitantes que cada tarde, sea cual sea el día de la semana, se agolpan ya sea en grupos organizados, familias o cuadrillas en diferentes bares de la Parte Vieja donostiarra a la espera de que estos levanten la persiana. Hileras de clientes que aguardan impacientes para probar los pintxos que marquen su visita a San Sebastián y que todos los veranos de un tiempo a esta parte dejan imágenes de las colas fuera de los establecimientos en redes sociales, para lamento de algunos donostiarras.

«Ayer a las siete de la tarde. El Txepetxa cerrado y esta cola esperando», comentaba un vecino de San Sebastián junto a una imagen de este bar de la Parte Vieja en la que aparecían alrededor de treinta personas esperando a su apertura en medio de la calle.

Esta publicación de Facebook, compartida en el popular grupo 'No eres de Donosti si...', no es la única aparecida en las últimas semanas en redes sociales sobre este hecho. La semana pasada, otro usuario, esta vez en X, mostraba las colas de clientes afuera de los locales de La Viña y La Cucha de San Telmo.

Una fenómeno que, parece, llegó para quedarse y que sin embargo parece no contentar a muchos donostiarras, como lo han hecho saber en los comentarios del primer post, en el que ha tenido lugar un nutrido debate con alrededor de cien respuestas a la imagen de las filas para consumir en los bares de la Parte Vieja de San Sebastián.

«Nos han robado ir a lo Viejo, desde hace años lo evito», «Cómo está degenerando» o «Es una vergüenza, yo sé lo decía a mis amigos de Donosti hará unos años que nuestra ciudad llevaba camino de padecer lo que pasa en Barcelona y lamentablemente no me equivocaba» han sido algunos de los comentarios que lamentan esta situación.

No obstante, otras muchas personas han hecho hincapié en que esto no es culpa de los bares ni restaurantes y que cada uno es libre de acudir o no a estos establecimientos. «Cada uno es libre de probar lo que quiere. A unos nos gustan unas cosas que a otros horroriza y al revés», señalaba un usuario.