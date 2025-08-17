El gasto de los turistas extranjeros se duplica en dos años y el de los estatales se estanca

La Parte Vieja de Donostia bulle estos días de agosto de turistas, sobre todo de origen extranjero.

No solo vienen en mayor número, sino que gastan mucho más. Los turistas extranjeros que pernoctan en Gipuzkoa llevan dos años y medio superando en número a los visitantes que llegan del resto de España y las cifras que maneja la Diputación apuntan a que el gasto que dejan los foráneos en el territorio está disparado desde el año 2021, mientras que el de los estatales prácticamente se ha estancado.

Según los datos del Observatorio Turístico de Gipuzkoa, el dinero que desembolsan los turistas extranjeros se ha duplicado en los dos últimos años (al pasar de 46,8 millones en 2022 a 96,4 millones en 2024) y casi se ha cuadruplicado desde 2021 (cuando se registró un gasto total de 26,5 millones). El desembolso de los turistas estatales, por contra, apenas ha crecido un 5% en los dos últimos años (de los 37,6 millones de 2022 a los 39,6 de 2024); en 2021 la cifra estaba en un rango similar, con 32,9 millones, por lo que el crecimiento ha sido sostenido, pero mucho más moderado que el de los extranjeros.

Los datos del Observatorio Turístico de la Diputación muestran la tendencia que marca el turismo en el territorio, aunque no se pueden tomar como cifras absolutas porque se basan en el pago con tarjetas y terminales de punto de pago (TPV) del BBVA. Por tanto, los 96,4 millones de euros que se registran como gasto de los turistas extranjeros en Gipuzkoa durante todo 2024 son solo una parte del gasto total de este colectivo aunque, visto en proporción, muestra a las claras que la repercusión de los foráneos en el sector hotelero, la hostelería o el comercio de Gipuzkoa ha conseguido doblar por primera vez el impacto del gasto del turista estatal: en 2023 eran 60,4 millones frente a 38,8; en 2024 (último año completo), la distancia se disparó hasta los 96,4 millones frente a 39,6.

Gasto de los turistas en Gipuzkoa Datos en euros. Seguimiento del uso te tarjetas de crédito entre 2018 y 2024 De origen extranjero 96.495.659 (+59,6%) 46.833.005 (+76,4%) 41.773.508 2018 2020 2022 2024 Nacionales 39.623.023 24.110.075 (+2,1%) (-21,0%) 2020 2018 2022 2024 Gasto de los turistas en Gipuzkoa Datos en euros. Seguimiento del uso te tarjetas de crédito entre 2018 y 2024 De origen extranjero 96.495.659 (+59,6%) 46.833.005 (+76,4%) 41.773.508 2018 2022 2024 2020 Nacionales 39.623.023 24.110.075 (+2,1%) (-21,0%) 2020 2018 2022 2024 Gasto de los turistas en Gipuzkoa 96.495.659 (+59,6%) Datos en euros. Seguimiento del uso te tarjetas de crédito entre 2018 y 2024 De origen extranjero 60.472.218 (+29,1%) 46.833.005 (+76,4%) 42.208.598 (+1%) 41.773.508 26.556.684 (+42,7%) 18.614.494 (-55,9%) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nacionales 38.816.565 37.659.919 (+3,1%) (+14,1%) 39.623.023 (+2,1%) 32.924.387 30.520.822 (+0,1%) (+36,6%) 30.484.994 24.110.075 (-21,0%) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 96.495.659 (+59,6%) Gasto de los turistas en Gipuzkoa Datos en euros. Seguimiento del uso te tarjetas de crédito entre 2018 y 2024 Nacionales De origen extranjero 60.472.218 (+29,1%) 46.833.005 (+76,4%) 42.208.598 39.623.023 (+1%) 41.773.508 38.816.565 37.659.919 (+2,1%) (+3,1%) (+14,1%) 32.924.387 30.520.822 (+36,6%) 24.110.075 30.484.994 (+0,1%) 26.556.684 (-21,0%) (+42,7%) 18.614.494 (-55,9%) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Este incremento en el gasto de los turistas extranjeros está íntimamente ligado a que, desde el año 2023, los foráneos son mayoritarios entre los visitantes que pernoctan en Gipuzkoa, algo que no ocurrió durante la pandemia ni en los primeros años de recuperación del turismo tras el Covid. Hace dos años cambió la tendencia y, desde entonces, los extranjeros representan más de la mitad de los turistas que llegan al territorio. Fueron 769.009 en 2023, 835.085 un año después y 389.559 en el primer semestre de este año, que va camino de marcar un nuevo récord turístico en Gipuzkoa.

Pero es que además de venir más, su gasto diario prácticamente duplica al del turista estatal. Si los japoneses despuntan como la nacionalidad que realiza un mayor gasto, con 100 euros diarios, entre los visitantes españoles quienes aparecen a la cabeza son los castellano-manchegos, con 44 euros. En cualquier caso, el gasto medio diario de los extranjeros se sitúa en 53 euros, por los 33 de los turistas nacionales.

Si se atiende al país emisor, los japoneses son quienes más dinero se gastan en el territorio (100 euros de media al día), seguidos de los estadounidenses (90 euros de media) y los suizos (88). En los últimos lugares por desembolso diario se encuentran los rumanos (41 euros) y los italianos (43). Un dato llamativo es que los franceses son de los que menos gastan cada día (45 euros), pero representan más de la mitad del gasto total de los foráneos con un 52,1% del total, lo que se explica porque son los más numerosos con mucha diferencia por la cercanía con la muga francesa.

Restauración, la mayor parte

El Observatorio Turístico de Gipuzkoa también desglosa el gasto que realizan los turistas por categorías: la mayor parte se va en restauración (el 22,7%), seguido de alimentación e hipermercados (17,3%), moda y calzado (12,3%) y estancos-bazar (8,5%). Justo detrás aparece el gasto en alojamiento turístico, con un 6,8%, pero ese porcentaje no se corresponde con lo que los turistas abonan por su estancia en establecimientos hoteleros, que ocuparía un lugar muy destacado en el gasto total. De hecho, el pasado junio Gipuzkoa presentó un precio medio por habitación doble que se elevó hasta los 165,5 euros de media y hasta los 208,3 en Donostia, según datos de Eustat. Lo que quiere decir que si en el gasto medio diario del Observatorio Turístico se le sumara el precio del alojamiento, pasaría de los 53 euros de media para los foráneos a unos 130 euros al día.

Porcentaje de gasto por origen del turista extranjero Datos de 2024. El tamaño de las maletas corresponde al porcentaje Francia 52,1% Otros EEUU 6,4% 9,6% Reino Unido 5,6% Alemania 4,6% Bélgica Suiza 2,2% 2,5% Países Irlanda Australia Bajos 1% 1,3% 3,7% Rumanía Italia 1,2% 1% Portugal 3,2% Porcentaje de gasto por origen del turista extranjero Datos de 2024. El tamaño de las maletas corresponde al porcentaje Francia 52,1% Otros 6,4% EEUU 9,6% Reino Unido 5,6% Alemania 4,6% Bélgica Suiza 2,2% 2,5% Irlanda Australia Países 1% 1,3% Bajos Portugal 3,7% 3,2% Rumanía Italia 1,2% 1% Porcentaje de gasto por origen del turista extranjero Datos de 2024. El tamaño de las maletas corresponde al porcentaje Otros 6,4% EEUU 9,6% Reino Unido 5,6% Francia 52,1% Alemania 4,6% Bélgica Suiza 2,2% 2,5% Irlanda Australia Países 1% 1,3% Bajos Portugal 3,7% 3,2% Rumanía Italia 1,2% 1% Porcentaje de gasto por origen del turista extranjero Datos de 2024. El tamaño de las maletas corresponde al porcentaje Otros 6,4% EEUU 9,6% Reino Unido 5,6% Francia 52,1% Alemania 4,6% Bélgica Suiza 2,2% 2,5% Irlanda Australia Países 1% 1,3% Bajos Portugal 3,7% 3,2% Rumanía Italia 1,2% 1%

En cuanto al gasto que realizan los turistas nacionales –siempre teniendo en cuenta los pagos con tarjeta– el desembolso medio lo encabeza Castilla-La Mancha (44 euros al día), con los vizcaínos en segunda posición (40 euros) y los riojanos y catalanes en tercera (39 euros). Los últimos de la lista, los venidos desde Baleares, gastan una media de 27 euros. En esta lista, por supuesto, tampoco se incluye el precio del alojamiento.

Que el gasto que realizan los turistas, sobre todo los de origen extranjero, lleve dos años batiendo récords no se puede disociar de los datos crecientes en la afluencia de visitantes a Gipuzkoa. En 2023 se rozó el millón y medio de turistas y en 2024 se llegó a superar, con 1,57 millones de entradas en establecimientos hoteleros del territorio. De ellas, el 53% estuvieron protagonizadas por extranjeros.

96,4 millones de euros es el gasto total que realizaron los turistas extranjeros en Gipuzkoa en 2024. 165,5 euros es el precio medio por habitación doble que presentó Gipuzkoa el pasado junio.

Pero esa marca podría no tardar mucho en romperse de nuevo, ya que las cifras del primer semestre del año han supuesto un nuevo récord histórico (748.330 entradas, de las que 389.559 han sido de turistas extranjeros y 358.771 de estatales) y apuntan a un nuevo verano en máximos, lo que se traduciría casi con toda seguridad en otro año rompiendo todos los registros. No hay más que pasearse estos días veraniegos por las localidades más turísticas del territorio para intuir que este 2025 se cerrará con un nuevo récord de visitantes. Y eso que la última Semana Santa registró unos datos sensiblemente peores que los del pasado año, aunque el número de viajeros volvió a despegar en mayo y tomó vuelo en junio. Esta semana Eustat publicará los datos de julio y se podrá comprobar si la tendencia sigue al alza.

18.800 habitaciones

Las espectaculares cifras turísticas que está registrando Gipuzkoa en los últimos años, tras el despegue que siguió a la pandemia, también tienen su reflejo en la oferta hotelera del territorio, que sigue batiendo récords a pesar de que municipios como Donostia tienen vigente una moratoria para impedir la apertura de nuevos hoteles o la concesión de nuevas licencias de viviendas turísticas. En la actualidad, con datos de junio, Gipuzkoa cuenta con 613 establecimientos hoteleros abiertos, que es un techo histórico que solo se igualó en septiembre del año pasado y que, muy probablemente, este verano se superará de nuevo.

39,6 millones de euros es el desembolso total de los turistas estatales en Gipuzkoa el año pasado. 208,3 208,3 euros de media costó la habitación doble en Donostia el pasado junio.

Esos 613 establecimientos ofrecen un total de 18.767 habitaciones, lo que ya se sitúa por encima del récord histórico de Gipuzkoa que se anotó en septiembre del año pasado, cuando se llegaron a ofertar 18.516 habitaciones. Este auge del turismo también tiene su reflejo en el empleo: los establecimientos hoteleros empleaban a 5.000 personas en junio en el territorio, una cifra que se incrementará ligeramente en la temporada alta de verano que forman julio, agosto y septiembre. Los datos confirman que el turismo guipuzcoano vive su auténtica edad de oro.

