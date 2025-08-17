«¿Caro? Gastamos unos 200 euros por día»

Claudia Turiel San Sebastián Domingo, 17 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

Caminar en agosto por las calles de San Sebastián se convierte en un pequeño reto; un juego de obstáculos que obliga a ir con los ojos bien abiertos para esquivar a los miles de turistas que exploran la ciudad. Buscan sus paisajes de postal, los edificios y rincones más emblemáticos y, cómo no, los mejores bocados de la Parte Vieja donostiarra. Basta con afinar un poco el oído para darse cuenta de que quienes vienen a pasar unos días lo hacen de todas las partes del mundo: se escucha francés, inglés, alemán y algún que otro idioma más difícil de distinguir. No solo llegan con ganas y la cámara lista para capturar los recuerdos, sino que también llegan con la cartera preparada: cada vez los turistas gastan más, y entre ellos, quienes más consumen son los de Japón y Estados Unidos. Se dejan de media, en un día, entre 100 y 90 euros, respectivamente.

El abanico de motivos por los que la gente se siente atraída a la ciudad es cada vez más diverso. Eso sí, el fútbol no solo mueve masas, sino que no entiende de idiomas ni fronteras. Así, la mayoría de nipones que visitan Gipuzkoa lo hacen con un nombre a la espalda: Takefusa Kubo. Soto y su hijo Tomotaka caminan felices por la calle 31 de agosto –aunque «algo acalorados», dicen–. No podían irse sin un recuerdo y qué mejor souvenir que la nueva camiseta del delantero de la Real Sociedad. «¡Take!», gritan felices, con el pulgar en alto, al preguntarles sobre el porqué de su visita a Donostia.

Su estancia en la capital guipuzcoana es corta, «nos quedamos un par de días», explican. Por si fuera poco, su visita ha coincidido con plena Semana Grande. «No lo sabíamos, pero es divertido», señalan. Lo que más está disfrutando Soto, sin duda, es «la gastronomía», afirma. Tomotaka asiente por detrás y suelta un tímido «basque cheesecake», con evidente cara de agrado. «Very good», admite sobre la tarta de queso vasca.

En su opinión, «visitar la ciudad no es extremadamente caro». Los datos del Observatorio Turístico de Gipuzkoa, basados en los pagos con tarjetas y terminales de pago del BBVA, colocan en cabeza a los japoneses como los turistas que más gastan, de media, en un día: 100 euros. Soto parece estar de acuerdo con la cifra, pues calcula que, «más o menos, nos gastamos entre 100 y 200 euros al día». Entre estos gastos, además de pintxos, no podía faltar la camiseta de su txuri-urdin favorito, el número '14'.

Por su parte, la familia de Julie, Thibault y sus dos hijos también llegan a Donostia para hacer una visita 'express' desde Hendaia. Y es que, debido a la cercanía, los turistas franceses representan más de la mitad del gasto total que los foráneos hacen en el territorio (el 52,1%), a pesar de ser quienes de los que menos gastan en un día (45 euros). «Intentamos venir a menudo, nos gusta mucho la ciudad, aunque en verano hay mucha gente», apuntan.

«Esperamos gastar menos»

Al callejear por la Parte Vieja, resulta inevitable no toparse con alguna visita guiada, compuesta por turistas de todas las nacionalidades con interés por aprender sobre la ciudad que visitan. Fedde y Marije, holandeses llegados desde Utrecht, aprovechan al máximo el tiempo. Tanto es así que «nos hemos unido a este 'free tour' tan solo media hora después de haber llegado a Donostia», ríen. Se alojan, por unos días, «en Bilbao», capital vasca que «nos ha gustado mucho». Y a pesar de llevar tan solo unos minutos en San Sebastián, se atreven a decir que «de momento, por lo que hemos visto, nos gusta más Donostia». «¿Caro? Ahora lo descubriremos, nuestra intención es ir de pintxos», cuentan animados, todavía con mucho que ver y hacer por delante.

Se unen a la conversación Jessica y sus padres, de origen chino pero asentados en California desde hace años. No tienen un plan establecido, «venimos a explorar y pasear por la ciudad, todo es precioso», se anima la hija, que también señala que «me gusta San Sebastián porque es más tranquilo que las grandes capitales como Madrid o Barcelona». Según el estudio, los estadounidenses gastan unos 90 euros por día. «Esperamos gastar algo menos», añade en tono jocoso el padre de familia.