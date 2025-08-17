Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos turistas sacan fotos en la calle Mayor de Hondarribia. F. DE LA HERA

La mitad de los foráneos pasa el día en Donostia y dos tercios de los estatales se mueven por el territorio

La capital sigue siendo el gran polo de atracción del turismo de Gipuzkoa, aunque la tendencia es a diversificar

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:07

San Sebastián sigue siendo el gran imán de Gipuzkoa para la atracción de turistas, aunque el resto del territorio le está comiendo terreno en los ... últimos años. El Observatorio Turístico de la Diputación de Gipuzkoa cuenta con un epígrafe llamado 'lugar de actividad' en el que se analiza la movilidad en el ámbito de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Navarra para determinar dónde pasan la mayor parte del día los turistas que pernoctan en Gipuzkoa.

