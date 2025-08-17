La mitad de los foráneos pasa el día en Donostia y dos tercios de los estatales se mueven por el territorio

San Sebastián sigue siendo el gran imán de Gipuzkoa para la atracción de turistas, aunque el resto del territorio le está comiendo terreno en los ... últimos años. El Observatorio Turístico de la Diputación de Gipuzkoa cuenta con un epígrafe llamado 'lugar de actividad' en el que se analiza la movilidad en el ámbito de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Navarra para determinar dónde pasan la mayor parte del día los turistas que pernoctan en Gipuzkoa.

La principal conclusión es que casi la mitad de los turistas extranjeros (el 45%) se decanta por pasar el día en Donostia, mientras que el turista estatal se abre mucho más a conocer el resto del territorio y solo uno de cada tres (el 34,7%) se limita a pasar el día en la capital.

Como ocurre con las cifras del gasto turístico, la muestra sobre la que trabaja la Diputación no es absoluta, ya que se basa en los datos de movilidad que proporciona la compañía telefónica Orange. Pero en este caso también sirven para marcar tendencia y mostrar las preferencias de los turistas que nos visitan. Atendiendo a las cifras globales de 2024, el 38,2% de los visitantes que pernoctan en Gipuzkoa pasan el día en Donostia, mientras que las otras comarcas con más tirón son Bidasoa-Oarsoaldea (20,3%), Urola Kosta (14,6%), Debabarrena (5,3%), Donostialdea (4,5%), Tolosaldea (4,1%), Debagoiena (3,1%), Urola Erdia (2,2%), Goierri (1,7%) y Urola Garaia (0,8%). Además, entre los que deciden pasar a territorios vecinos, se desplazan a Bizkaia (2,9%), Navarra (1,9%) y Araba (0,5%).

Si se dividen los datos entre turistas extranjeros y estatales, la fotografía cambia un poco. Empezando por los foráneos, el 45,3% de ellos pasan el día mayoritariamente en Donostia, mientras que cuando se mueven por el resto de Gipuzkoa optan por Bidasoa-Oarsoaldea (22,2%), Urola Kosta (12,7%), Debabarrena (4,7%), Tolosaldea (3,5%), Donostialdea (3,3%), Debagoiena (2,1%), Urola Erdia (1,2%), Goierri (1,1%) y Urola Garaia (0,4%). Cuando pasan a territorios limítrofes se decantan por Bizkaia (2,4%), Navarra (0,9%) y Araba (0,1%).

El turista con origen en el resto del Estado, por su parte, diversifica más sus destinos de día. Los que pasan la mayor parte del día en San Sebastián se reducen al 34,7%, lo que da más margen a otras comarcas, por este orden: Bidasoa-Oarsoaldea (19,3%), Urola Kosta (15,4%), Debabarrena (5,5%), Donostialdea (5,1%), Tolosaldea (4,4%), Debagoiena (3,6%), Urola Erdia (2,6%), Goierri (2%) y Urola Garaia (1,1%). Si deciden pasar el día en algún territorio limítrofe, optan por Bizkaia (3,2%), Navarra (2,5%) y Araba (0,7%).

El factor de los altos precios

Los datos del Observatorio Turístico no entran más al detalle porque se limitan a indicar que el turista en cuestión ha pernoctado en Gipuzkoa, pero también entra en juego otro factor que contribuye al objetivo de la diversificación turística que busca la propia Diputación, aunque sea de forma indirecta: teniendo en cuenta que los precios hoteleros de la capital están disparados (208,3 euros la habitación doble, según los datos de Eustat del pasado junio), muchos visitantes optan por pernoctar en otros municipios del territorio en busca de hoteles más económicos (la media por habitación de Gipuzkoa en su conjunto se queda en 165,5 euros). Lo cual no quita para que muchos de esos visitantes acaben pasando el día en San Sebastián, que sigue siendo el gran polo de atracción del territorio incluso entre quienes eligen otro municipio para alojarse.