Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos

Celebrar un cumpleaños con 40 niños es todo un reto y muchos padres recurren a la opción más económica y sencilla, que es celebrarlo en un parque o plaza pública de la ciudad. Ante el desconocimiento de que se requiere un permiso municipal para ello, algunas de estas fiestas pueden acabar siendo sancionadas, a tenor de varios artículos de las ordenanzas municipales que incumplen.

A lo largo del verano, con el buen tiempo, parques, plazas y playas son el escenario elegido por muchos padres para celebrar estos macrocumpleaños de sus hijos o de toda su clase, en familia o con amigos. Mesas, sillas, neveras, balones o piñatas ocupan la vía pública sin la pertinente autorización. Los jardines de Donostia son de uso común, por ello se requieren permisos del Ayuntamiento para su utilización de forma extraordinaria.

Por ejemplo, el Palacio de Aiete, catalogado como uno de los tres parques históricos de la ciudad, por sus grandes jardines es 'perfecto' para celebrar muchos macrocumpleaños. Pero estas fiestas, si participan muchos niños y/o adultos, pueden causar molestias a los transeúntes o dañar el entorno natural. Javier Artola, paseante habitual del parque, asegura que «nunca había visto tanta gente, a la tarde se llena de niños en cumpleaños que estropean las flores y molestan». Cristina, usuaria de la biblioteca del parque y vecina de Aiete, afirma también que «hacen mucho ruido y lo dejan todo sucio».

«Es mejor que se alquilen un local para celebrar los cumpleaños, el parque no está hecho para esto», señalan los vecinos

Es tal la situación que se vive en este barrio, que varios vecinos han decidido llamar varias veces este verano a la Guardia Municipal para que los agentes actuaran ante estas celebraciones multitudinarias, que no están permitidas sin autorización.

Hasta 3.000 euros de multa

Además en su artículo 29 aclara la necesidad de dicha autorización para realizar este tipo de eventos. Sobre las posibles sanciones, varían en base a su gravedad. La ordenanza diferencia entre multas administrativas leves, graves y muy graves en su artículo 56. El coste de las sanciones puede variar desde los 750 euros de una infracción leve hasta un límite de 3.000 euros en una muy grave.

Ante las cuatro denuncias presentadas hasta la fecha por los vecinos, la Guardia Municipal ha actuado únicamente de forma pedagógica, es decir, sin sancionar, informan fuentes municipales. Eso sí, si la infracción persiste o hay reincidencia la respuesta de la Guardia Municipal podría variar.

Lourdes Barragán, trabajadora en el Hogar del Jubilado situado en el parque de Aiete, opina que «aquí hacen falta dos guardias que se paseen por los jardines, porque antes dormía el guarda y ahora la caseta está vacía. Hace falta seguridad». Artola aporta otra solución y considera que «es mejor que se alquilen un local, porque el parque claramente no es para esto».

«Cada vez hay más» fiestas, se queja este vecino, con cierta preocupación. Artola observa que hay «más cumpleaños, más niños y más barbaridades», refiriéndose a que cada vez se cometen más actos denunciables en estos festejos.

En este sentido, Cristina asegura haber presenciado no solo la colocación de pancartas, sino también el uso del camping gas para calentar algunos productos de las meriendas. El uso de este tipo de hornillos incurre en otro tipo de infracción, ya que está terminantemente prohibido cocinar en los jardines de Donostia. El artículo 34.1 de la citada ordenanza de civismo recoge la prohibición de acampada, así como la cocina o despliegue de sillas y mesas, con multas de hasta 200 euros.

