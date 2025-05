«Facturamos gracias a la terraza»

Otra más. Es la sensación de hartazgo que expresaron muchos hosteleros tras enterarse de que el Ayuntamiento se dispone a reducir los horarios de las ... terrazas de todos los establecimientos, en la modificación de la ordenanza reguladora de las ocupaciones de suelo. La medida no afectará a todos los establecimientos por igual por el tipo de clientela, de bar y por la diferente ubicación, pero todos son conscientes de que la nueva norma que se tramita en el Ayuntamiento implicará inevitablemente menos facturación, lo que a algunos les llevará a tener que prescindir de trabajadores. Otros creen que el impacto será menor, sobre todo en invierno, cuando la ciudad es algo parecido a «un páramo» a partir de las 22.30 horas. Pero en verano «las terrazas son el pan y la sal de muchos locales».

Los cambios en la ordenanza que se tramita en el Ayuntamiento supondrán reducir una hora la actividad de las terrazas entre Semana Santa y el 15 de octubre (primavera y verano) y media hora el resto del año (otoño e invierno). Así, en la temporada alta, en vez de cerrar a las 01.00 horas de domingo a jueves y a las 02.00 horas los viernes, sábados y víspera de festivos, tendrán que recoger mesas y sillas a las 00.00 horas y a las 01.00 horas, respectivamente. En temporada baja, el cierre de las terrazas de domingo a jueves pasará a ser a las 22.30 horas (en vez de las 23.00) y los fines de semana a las 00.00 horas (en vez de a las 00.30).

Desde el restaurante Casa Javier, de la plaza Easo, nos resumen desde la barra: «Primero fueron las vitrinas (de los pintxos), luego los toldos, ahora esto... No nos pueden machacar más».

Oskar Alejandro dirige el bar La Bella Easo, en la misma plaza, y no entiende que siendo como es Donostia una ciudad turística se reduzca el horario de servicio de la hostelería. «O sea, trabajamos para traer turismo y ahora les cerramos las terrazas a los visitantes ¿pero dónde van a ir a tomar algo?, ¿se tienen que quedar en el hotel?», se pregunta. Y es que su zona ha cambiado mucho con el paso del tiempo. La reurbanización de la plaza Easo ha dado mucha vida al ámbito y se ha llenado de mesas y sillas hosteleras. Los establecimientos han notado además que el aumento de hoteles en la zona (Axel, Catalonia, Arrizul Catedral, Villa Katalina) les nutre de clientela. «En unos meses abrirá el Hilton Bellas Artes, ¿a dónde mandarán a tomar una copa a los clientes?», se pregunta este hostelero que dispone de 18 mesas en el exterior. «Las terrazas son la vida en verano de muchos bares que apenas tienen espacio dentro. No es mi caso, pero sí el del Pirpira, por ejemplo. En mi caso lo que provocará la reducción horaria será menor facturación y cerrar el bar más tarde, ¿por qué? porque ahora mientras sirvo en la terraza voy limpiando y recogiendo el bar. Cuando cierra la terraza está ya todo recogido. Otros no tendrán el consuelo de servir dentro porque no tienen suficiente espacio».

«Cada vez, menos margen»

El bar Mandrágora de la plaza Sert del Antiguo tiene 15 mesas en su terraza. Luis Gustavo explica que la reducción de horario les afectará. «Cada vez tenemos menos margen. Si la reducción de horario fuera en invierno... pero en verano nos quitan el pan que nos sirve para recuperarnos del invierno. En verano es cuando facturamos gracias a la terraza».

No obstante, este hostelero reconoce que el ocio nocturno está de capa caída y es raro el día de verano que agotan el horario que tienen autorizado de terraza. Otros establecimientos, más centrados en el servicio de copas, «como el Errotatxo, lo notarán más que nosotros».

Los hábitos han cambiado

Esta apreciación es algo que comparten otros hosteleros: A partir de la pandemia de Covid los hábitos de consumo han cambiado. Se sale menos y se cena antes. Así lo asegura Iñigo Peña, del bar restaurante Narru, de la plaza del Buen Pastor. «Damos de cenar a partir de las 19.45 horas y cerramos la cocina a las 22.30. Es verdad que nos nutrimos en buena medida de clientela del hotel, pero un día de febrero no ves a nadie por la calle a las 23 horas». El recorte de horario de las terrazas les afectará en verano y de forma limitada porque este establecimiento tiene espacio interior.

En la Parte Vieja la afectación será mayor. Los establecimientos son pequeños y algunas terrazas son grandes, sobre todo en el Boulevard y plaza de la Constitución. Humberto Segura, copropietario del Antonio bar del Boulevard, explica que de las 43 mesas que tienen autorizadas solo ponen 36 «para que la gente esté más cómoda». Lamenta la estigmatización que sufre la hostelería en la Parte Vieja por parte del colectivo vecinal del barrio –«nos miden la terraza todos los días»– y a la que entiende que ha sucumbido el Ayuntamiento. Respecto a la reducción de horarios de la terraza lo tiene claro: «Nos reducirá los márgenes, pero no podemos hacer nada».

El único consuelo para los hosteleros es que la nueva norma no se aprobará definitivamente, y por tanto no entrará en vigor, hasta el otoño y por tanto este verano seguirán con los mismos horarios. El pub Txurrut, de la plaza de la Constitución, será otro de los grandes afectados. «Casi no quedará tiempo para tomarte una copa tranquilo tras cenar un día de julio», explica Rubén Lafuente. «Y en invierno si no tienes calefacción y debes cerrar antes de medianoche pues igual no te tomas el gin tonic que ahora sí tomabas tras la cena».

Este hostelero también crítica la «demonización de los bares de lo Viejo». «Nuestra clientela es local, no nos hemos vendido a los turistas. Y la gente tienen derecho al descanso y también tiene el derecho y la necesidad de pasarlo bien. Un bar no es solo un negocio, es un centro de trabajo, es la fuente de ingresos de muchas familias, es un lugar de reunión y donde me relajo tomando una cerveza tras la mierda de semana que he tenido».