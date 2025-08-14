Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El dueño de la pirotecnia valenciana vendió la empresa tras el accidente

Antonio Arnal, que ganó el concurso donostiarra en 1980 y 1983, estaba programado en Bilbao tras la tragedia pero no volvió a lanzar más

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

La empresa valenciana Pirotecnia Arnal que lanzó la colección que tiñó de luto la Semana Grande de 1985, era una de las más potentes ... del momento. Destacaba por la potencia de sus carcasas y la sonoridad de su material, y fue invitada a Donostia siete años consecutivos entre 1979 y 1985, durante los que logró dos triunfos (1980 y 1983) y tres subcampeonatos (1979, 1982 y 1984), antes del fatídico concurso.

