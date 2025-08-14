Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un total de 185 personas velan actualmente cada noche por la seguridad

El Ayuntamiento elevó en 1986 las medidas preventivas, que se han ido mejorando con zonas cerradas más amplias y más medios y personal durante los fuegos

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

El accidente de aquel 14 de agosto de 1985 llevó al Ayuntamiento de San Sebastián a diseñar un plan de seguridad para los fuegos ... artificiales más estricto que el que se había mantenido en vigor, con pequeñas variaciones «durante 80 años», según explicó el alcalde de entonces, Ramón Labayen. Aquel protocolo ha conocido diversas modificaciones hasta elaborar el actual, que contempla un perímetro cerrado más amplio y más medios y personal para garantizar la máxima seguridad, por la que cada día velan 185 personas, entre las 21.00 y las 00.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  2. 2 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  3. 3 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  4. 4

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  5. 5 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  6. 6 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle
  7. 7 Se empiezan a comercializar las últimas 28 viviendas libres de Ciudad Jardín
  8. 8 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  9. 9 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  10. 10

    Una tregua de dos días antes de un puente con máximas de 41 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un total de 185 personas velan actualmente cada noche por la seguridad