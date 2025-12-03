Un donostiarra señala la «escasa iluminación» de las farolas en zonas céntricas de San Sebastián Un lector envía su opinión sobre el ambiente de sombras de zonas del centro donostiarra durante estos días

J. F. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:52 Comenta Compartir

Un lector de El Diario Vasco, identificado como José Luis, ha utilizado la sección 'Sirimiri, buzón del ciudadano donostiarra' para reclamar más iluminación en las calles de San Sebastián en estos días en los que comienza a oscurecer a media tarde. Considera este ciudadano que es deficiente la luz que emiten las farolas públicas en diversas áreas importantes de la ciudad. José Luis afirma que la luz de las farolas de la ciudad es escasa en muchos lugares.

El ciudadano detalla que esta problemática se presenta en calles de relevancia como Gran Vía, el paseo Colón, la plaza de Cataluña y la plaza Usandizaga. Según su testimonio, la baja intensidad lumínica genera «la atmósfera perfecta para asaltos, agresiones e intentos de robo».

La preocupación del lector no es solo teórica, ya que menciona haber sido afectado directamente por esta situación de inseguridad. Así, José Luis relata en su escrito que en su propio comercio sufrieron un intento de robo en el que los ladrones se habrían aprovechado de la escasez de luz en la zona.

Ante este escenario, el lector dirige una petición urgente a las autoridades competentes: «A quien corresponda ¡Por favor mejoren la iluminación de la ciudad!». Junto a sus líneas otra lectora añadía su opinión en la zona de comentarios: «es deficitaria en invierno y en verano debido a los árboles en zonas como el Paseo de Aiete y parte de Oriamendi». Cabe recordar que esta semana el sol desaparece -cuando las nubes lo permiten- a las 17.33 horas, si bien las luces de navidad en algunos puntos palían este posible exceso de sombra al menos en las vías principales.

[ La sección Sirimiri, el buzón ciudadano de los donostiarras, se publica a diario en la edición impresa y online. Puedes enviar tus escritos a través del correo electrónico sansebastian@diariovasco.com. Además puedes enviar tus Fotodenuncias directamente a dicha sección de Diariovasco.com ]

Temas

Sirimiri